Minister ds. weteranów Ukrainy: najczęstszymi zaburzeniami są te, które pojawiają się u dzieci będących świadkami gwałtów

Najczęstszymi problemami psychicznymi, z którymi musimy się obecnie mierzyć, są zaburzenia pojawiające się u dzieci, które przeżyły bombardowanie amunicją kasetową czy były świadkami gwałtów dokonywanych na ich matkach - powiedziała w czwartek, w odpowiedzi na pytanie PAP, ukraińska minister ds. weteranów Julija Łaputina.

"Niemal równie często zaburzenia psychiczne wynikają z długiego pozostawania w zamknięciu, w schronach, w których ludzie pozbawieni są przecież normalnych warunków do życia. Brak snu, jedzenia, higieny, życie w nieświadomości dotyczącej losu własnego i najbliższych - naprawdę trudno jest sobie z tym poradzić" - dodała Łaputina podczas briefingu online zorganizowanego we lwowskim centrum prasowym.

"Cały świat powinien zaangażować się w udzielanie psychicznego wsparcia weteranom i ludziom doświadczonym działaniami wojennymi. Zespół stresu pourazowego będzie zjawiskiem masowym, w końcu cały naród zaangażował się w obronę ojczyzny" - zaapelowała.

Minister ds. weteranów podkreśliła konieczność utworzenia międzynarodowego centrum pomocy psychologicznej, na którego siedzibę zaproponowała wyzwoloną spod rosyjskiej okupacji Borodziankę w obwodzie kijowskim. "Naszą placówkę w tym mieście zniszczyły rosyjskie czołgi. Gdy odzyskaliśmy kontrolę, pomimo braku prądu i podstawowych warunków, wróciliśmy do pracy" - zaznaczyła Łaputina.

"Krótko po wyzwoleniu Borodzianki odwiedził nas pewien chłopiec. Nie narzekał na to, że w domu nie ma prądu, wygód; pierwsze o co zapytał to to, dlaczego Rosjanie zniszczyli pomnik Tarasa Szewczenki [ukraińskiego poety i działacza politycznego, bohatera narodowego Ukrainy - PAP]. To świadczy o naszej wielkości, nawet najmniejsze dziecko nie zważa na niewygody, gdy niszczone są symbole naszego narodu" - powiedziała ukraińska minister.

Mówiąc o pracy swojego zespołu zwróciła uwagę na zmiany, których musiano dokonać w ustawodawstwie Ukrainy. "Przyznaliśmy specjalny status wszystkim ochotnikom, rozszerzyliśmy przepisy o rodziny weteranów i wszystkich, którzy wbrew własnej woli znaleźli się w obszarach objętych działaniami wojennymi" - poinformowała Łaputina. "Po wygranej wojnie będziemy mieć państwo weteranów. Będziemy musieliśmy zapewnić im zatrudnienie i pomoc socjalną, zintegrować ich w system gospodarczy. Równolegle do działań zbrojnych już teraz toczymy walkę na froncie ekonomicznym" - podkreśliła ukraińska minister.

Ze Lwowa Jakub Bawołek