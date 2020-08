Minister finansów Kanady Bill Morneau zrezygnował ze stanowiska. Morneau poinformował o tym podczas konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem, dodając, że zrezygnuje także z mandatu parlamentarzysty.

Morneau powiedział, że spotkał się w poniedziałek z premierem, by go poinformować, że nie planuje ubiegać się o mandat w następnych wyborach federalnych i nigdy nie chciał być parlamentarzystą "dłużej niż dwie kadencje". Obecnie trwa jego druga kadencja deputowanego z okręgu w Toronto.

Morneau dodał, że odbudowa gospodarki po pandemii potrwa wiele lat i "czas na nowego ministra finansów". Zapewnił, że premier nie poprosił go o rezygnację. Dodał, że będzie ubiegał się o stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Podczas konferencji prasowej Morneau podkreślał sukcesy rządu w działaniach na rzecz "silniejszej, bardziej zielonej i bardziej inkluzywnej gospodarki" i pozytywne efekty decyzji podczas pandemii w sprawie pomocy dla Kanadyjczyków. "Wiemy, że pandemia stworzyła wiele przeszkód dla postępu (…) Wiemy, że koszty braku działania byłyby znacznie większe" - zwrócił uwagę.

Premier opublikował stanowisko, w którym podziękował ustępującemu ministrowi finansów. "Polegałem na jego zdolnościach przywódczych, radzie i bliskiej przyjaźni przez lata i czekam na kontynuację w przyszłości". Jeszcze tydzień temu Trudeau zapewniał o swoim pełnym zaufaniu do Morneau.

Jak w weekend spekulowały media, między Trudeau a pełniącym od ponad pięciu lat funkcję ministra finansów Morneau, pojawił się spór dotyczący wielkości wydatków budżetu podczas pandemii Covid-19 oraz przygotowywanych planów odbudowy gospodarki powiązanych z ochroną środowiska.

Według kanadyjskich mediów, Trudeau jest zdania, że przyszłoroczny budżet powinien stawiać ambitne cele powiązane z ochroną środowiska. Jak to określał publiczny nadawca CBC, chodzi o to, by zacząć zmniejszać silną zależność kanadyjskiej gospodarki od wydobycia ropy naftowej.

Od niedawca doradcą premiera jest Mark Carney, do marca br. szef Bank of England, a poprzednio gubernator Bank of Canada. Nad planem odbudowy gospodarki pracuje grupa ministrów, którzy rozważają - według informacji mediów - znaczne wydatki budżetu na bardziej "zieloną" gospodarkę. Natomiast, jak wskazywała CBC, choć Morneau jest politykiem partii liberalnej, to stoi na stanowisku, że trzeba ograniczać deficyt budżetowy.

Według lipcowych prognoz rządu, tegoroczny deficyt wyniesie ponad 343 mld CAD, najwięcej od drugiej wojny światowej. Z kolei według źródeł portalu Huffingtonpost.ca, medialne doniesienia o sporze między premierem a ministrem finansów były "rozdmuchane".

W lipcu pojawiły się kontrowersje dotyczące jednego z programów pomocowych, w ramach którego ponad 900 mln CAD grantów dla studentów miało być administrowane przez organizację WE Charity. Premier zapewniał, że "nie było żadnego uprzywilejowania" w rządowej decyzji, jednak program został zawieszony.

Politycy opozycji kwestionują m.in., że tak premier jak i minister finansów pojawiali się jako mówcy na spotkaniach organizowanych przez WE Charity, córki Morneau pracowały w tej organizacji. Sytuację Morneau skomplikował też fakt, że miał zapomnieć o zwrocie 41 tys. CAD kosztów jego podróży, opłaconych przez WE Charity. Morneau pieniądze zwrócił. Parlamentarny komisarz ds. etyki prowadzi dochodzenie w sprawie WE Charity.

Portal Huffingtonpost.ca napisał, powołując się na źródła w partii liberalnej, że nowym ministrem finansów będzie obecna wicepremier Chrystia Freeland.

