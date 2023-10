Minister finansów Niemiec chce cięć w socjalu dla migrantów

Zdaniem federalnego ministra finansów Christiana Lindnera (FDP) niemieckie świadczenia socjalne "działają niczym magnes" na osoby ubiegające się o azyl. Lindner opowiada się za cięciami, z czym nie zgadzają się koalicjanci z partii Zielonych – opisuje portal „Spiegel”.

"Są osoby, które nie muszą uciekać, a przynajmniej nie przed wojną domową czy klęskami żywiołowymi. Przybywają do nas raczej ze względów ekonomicznych, tak naprawdę nie mając prawa pobytu. Być może w ogóle nie chcą pracować w Niemczech, tylko korzystać z naszego państwa opiekuńczego. I temu należy położyć kres" - stwierdził Linder w programie ARD "Raport z Berlina".

Podkreślił on, że w porównaniu z innymi krajami "niemieckie państwo opiekuńcze oferuje bardzo wysokie świadczenia", które "działają jak magnes" - a to należy wyeliminować.

Zdaniem ministra finansów "w szczególnie rygorystycznych warunkach" byłaby możliwa redukcja świadczeń "praktycznie do zera". Działoby się tak w przypadku osób "które są uprawnione do ochrony humanitarnej w państwie UE odpowiedzialnym za nie na mocy przepisów dublińskich, ale które odmawiają skorzystania z tamtejszej ochrony". W takich przypadkach można by ograniczyć świadczenia do pokrycia niezbędnych kosztów podróży do odpowiedzialnego kraju - wyjaśnił Lindner.

Minister opowiedział się także za zmianą formy świadczeń finansowych dla osób ubiegających się o azyl - zamiast gotówki byłyby wydawane karty płatnicze, co stanowiłoby dodatkowy element zniechęcający do migracji do Niemiec.

6 listopada przedstawiciele rządu federalnego oraz krajów związkowych spotkają się w celu omówienia dalszych działań w zakresie polityki migracyjnej z kanclerzem Olafem Scholzem.