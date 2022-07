Minister finansów USA: nie możemy pozwolić Chinom na dominację w dziedzinie surowców i technologii

Minister finansów USA Janet Yellen przebywa z wizytą w Korei Południowej, gdzie będzie we wtorek zabiegać o pogłębienie relacji handlowych, aby nie pozwolić Chinom na osiągnięcie dominacji w dziedzinie kluczowych surowców i technologii – wynika z zapowiedzi jej resortu.

Stany Zjednoczone chcą zerwać z "nadmierną zależnością" od importu metali ziem rzadkich, paneli słonecznych i innych kluczowych towarów z Chin, aby nie dopuścić do sytuacji, w której Pekin wstrzymuje dostawy, tak jak to robił w przypadku innych odbiorców - powiedziała Yellen, która przybyła do Seulu w poniedziałek wieczorem.

Minister finansów USA dodała w rozmowie z agencją Reutera, że zabiega o pogłębienie więzi handlowych z Koreą Południową i innymi sojusznikami, by zwiększyć odporność łańcuchów dostaw i zapobiec możliwym manipulacjom ze strony geopolitycznych rywali.

Według zapowiedzi resortu finansów USA Yellen wygłosi w Seulu przemówienie, w którym będzie apelowała o pogłębienie relacji handlowych z sojusznikami, wzmocnienie łańcuchów dostaw, walkę z inflacją oraz udaremnienie "niesprawiedliwych praktyk handlowych" Chin i ich wysiłków na rzecz osiągnięcia dominacji na rynkach surowców i technologii.

"Nie możemy pozwolić krajom, takim jak Chiny, aby używały swojej pozycji rynkowej w dziedzinie kluczowych surowców, technologii lub produktów do zakłócania naszej gospodarki i wywierania niechcianego nacisku geopolitycznego" - ma powiedzieć Yellen; fragmenty przemówienia opublikował z wyprzedzeniem jej resort.

Zamiast pozwalać Chinom na dominację - napisano w przemówieniu - USA i ich sojusznicy, tacy jak Korea Południowa, powinni stosować "friend-shoring" i dywersyfikować łańcuchy dostaw, by polegać w większym stopniu na zaufanych partnerach handlowych i zmniejszać ryzyko.

Pandemia Covid-19 i rosyjska inwazja na Ukrainę wyraźnie pokazały, że trzeba się zmierzyć ze słabymi punktami w łańcuchach dostaw oraz uporać z zatorami i niedoborami, które wywindowały ceny na całym świecie - ma powiedzieć Yellen, która w Korei Południowej kończy swoją 11-dniową podróż po krajach Indo-Pacyfiku.

Reuters podkreśla, że kraje zachodnie starają się ograniczyć nadmierne uzależnienie od Chin jako głównego dostawcy towarów i surowców od początku pandemii Covid-19, która ukazała kruchość globalnych łańcuchów dostaw oraz niedostatek mocy produkcyjnych w kluczowych sektorach w poszczególnych krajach.