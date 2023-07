Minister finansów USA wezwała władze Chin do powrotu do praktyk zorientowanych na rynek

Minister skarbu (finansów) USA Janet Yellen rozpoczęła czterodniową wizytę w ChRL od spotkania z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, podczas którego wezwała władze Chin do zmiany kierunku reform w stronę rynku. Wyraziła zaniepokojenie związane z ograniczeniami eksportu i stwierdziła, że rozdzielenie dwóch największych gospodarek świata jest praktycznie niemożliwe.

Podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami amerykańskich firm w Chinach Yellen powiedziała, iż "wierzy, że w najlepszym interesie obu krajów jest zapewnienie bezpośredniej i jasnej komunikacji na wysokim szczeblu", co może pomóc w monitorowaniu ryzyka gospodarczego i finansowego w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę i światowej gospodarki podnoszącej się po pandemii Covid-19.

Yellen wzięła na celownik chińską gospodarkę planową, wzywając Pekin do powrotu do praktyk bardziej zorientowanych na rynek, które były skuteczne w przeszłości w utrzymaniu szybkiego wzrostu. "Zmiana w kierunku reform rynkowych leżałaby w interesie Chin", ponieważ "podejście rynkowe pobudziło szybki wzrost i pomogło wydźwignąć setki milionów ludzi z ubóstwa. To niezwykły sukces gospodarczy" - przyznała.

Była prezes banku centralnego USA wyraziła zamiar zwrócenia uwagi chińskim władzom, że USA będą walczyć z "nieuczciwymi praktykami gospodarczymi", w tym z wprowadzaniem przez Pekin barier w dostępie do rynku dla firm zagranicznych, rozszerzonymi dofinansowaniami rządowymi dla chińskich przedsiębiorstw, a także niedawnymi "działaniami o charakterze karnym" przeciwko firmom amerykańskim.

Yellen podkreśliła, że ukierunkowane działania Waszyngtonu przeciwko Pekinowi miały swoje podstawy w obawach o bezpieczeństwo narodowe.

"Staramy się dywersyfikować, a nie prowadzić do decouplingu", czyli rozwiązania więzów gospodarczych z Chinami - powiedziała. "Oddzielenie dwóch największych gospodarek świata byłoby destabilizujące dla globalnej gospodarki i praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia" dodała Yellen.

Minister wyraziła również zaniepokojenie ogłoszonymi przez chińskie ministerstwo handlu we wtorek ograniczeniami eksportu galu i germanu, krytycznych minerałów wykorzystywanych w technologiach takich jak półprzewodniki.

Spotkanie z ludźmi biznesu odbyło się po porannych "merytorycznych rozmowach" Yellen z ustępującym prezesem chińskiego banku centralnego Yi Gangiem oraz Liu He, byłym głównym doradcą ekonomicznym przywódcy ChRL Xi Jinpinga. Nie ujawniono szczegółów tego spotkania.

Chińskie ministerstwo finansów w opublikowanym w piątek oświadczeniu wyraziło nadzieję, że Stany Zjednoczone podejmą "konkretne działania" w celu stworzenia korzystnego środowiska dla zdrowego rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych i handlowych.

Po południu spodziewane jest spotkanie Yellen z premierem Li Qiangiem.