Minister Gliński w ukraińskim portalu: naszym obowiązkiem jest pamiętać o doświadczeniach przeszłości

Pamięć o doświadczeniach przeszłości jest naszym obowiązkiem – wobec ofiar, ale i wobec przyszłych pokoleń, którym tę pamięć jesteśmy zobowiązani przekazać – pisze minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w artykule opublikowanym w poniedziałek przez ukraiński portal leopolis.news. Zwraca uwagę na to, że Polska w 1939 roku została haniebnie zaatakowana przez dwóch swoich sąsiadów - Niemcy i Rosję .

"Wrzesień to miesiąc zajmujący szczególne miejsce w pamięci i świadomości historycznej Polaków. To (...) czas dwóch rocznic, których obchody przypominają nam o tym, jak kruche są często podstawy naszego spokojnego, codziennego życia, jak ważna jest czujność w obliczu rosnących imperialnych ambicji zewnętrznych wrogów i jak wielka jest wartość samodzielnego bytu państwowego, zdolności do obrony tego, co w naszym życiu najważniejsze - naszych rodzin, dorobku pokoleń; życia i wolności" - pisze minister.

Rocznice, o których wspomniał prof. Gliński, to 1 i 17 września. Pierwsza upamiętnia napaść Niemców na Polskę i rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Druga - to data, kiedy z drugiej strony zaatakował Związek Radziecki. "Związani postanowieniami zbrodniczego paktu Ribbentrop-Mołotow sowieccy sojusznicy III Rzeszy przekroczyli swoimi wojskami granicę polskiego państwa, przynosząc inną odmianę totalitarnego porządku wraz ze stanowiącymi jego konsekwencję masowymi mordami, wywózkami i łagrami, których ofiarami stały się setki tysięcy Polaków" - przypomniał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

"Obie te daty skłaniają nas co roku do zadumy nad losem ofiar niemieckiej i sowieckiej okupacji. Nad sześcioma milionami zamordowanych obywateli Rzeczypospolitej (...), nad skalą zniszczeń, obróconymi w perzynę miastami na czele ze stolicą - Warszawą, (...) nad zniszczonym i skradzionym dobytkiem, w tym bezcennymi dobrami polskiej kultury(...). Nasza refleksja dotyka jednak w tych wrześniowych dniach także wartości kultury niematerialnej, które w mrocznym czasie wojny ujawniły ze szczególną mocą swoje znaczenie. Wartości takich jak odwaga, patriotyzm, zdolność do ponoszenia niebywałych poświęceń w obronie tego, co najważniejsze - ludzkiej godności i życia" - dodaje.

Profesor Gliński wyraził w artykule nadzieję, że okazją skłaniającą do zadumy jest wyniesienie do szeregu błogosławionych Kościoła katolickiego rodziny Ulmów - Polaków, którzy dali w okresie próby taki właśnie przykład skrajnego poświęcenia. Pomimo groźby kary śmierci nie odmówili oni schronienia dwóm żydowskim rodzinom, ponosząc z rąk niemieckich okupantów cenę najwyższą. Wraz z rodzicami - Józefem i Wiktorią Ulmami - zabitych zostało w 1944 r. również siedmioro ich dzieci: ośmioletnia Stanisława, sześcioletnia Barbara, pięcioletni Władysław, czteroletni Franciszek, trzyletni Antoni, półtoraroczna Maria oraz nienarodzone jeszcze dziecko Wiktorii, będącej w dziewiątym miesiącu ciąży. Prof. Gliński uważa też, że ta zaduma wykroczyła poza granice wyznaniowe i państwowe, i informuje, że beatyfikacja rodziny Ulmów odbyła się 10 września w Markowej na Podkarpaciu.

Minister podkreślił też, że wrześniowy czas szczególnej zadumy nabierze w tym roku jeszcze dodatkowego wymiaru. Po raz pierwszy właśnie w tym roku obchodzony był Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny - nowe święto państwowe, którego datę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 10 września. W 1943 r. to właśnie tego dnia w wielkopolskiej Mosinie przeprowadzono aresztowania kilkudziesięciorga polskich dzieci, stanowiące ponure zwieńczenie masowej akcji represyjnej, w ramach której ujęto wiele polskich rodzin podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym.

"Pamięć o tamtych dramatycznych doświadczeniach przeszłości jest naszym obowiązkiem - wobec ofiar, ale i wobec przyszłych pokoleń, którym tę pamięć jesteśmy zobowiązani przekazać. Ten zaszczytny obowiązek, testament naszych przodków, staramy się każdego dnia z pełnym zaangażowaniem wypełniać" - kończy swój artykuł profesor Piotr Gliński.

Tekst został opublikowany w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu". Realizowany on jest przez zespół Instytutu Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii "Wszystko co Najważniejsze", we współpracy z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Wszystkie teksty projektu w wielu wersjach językowych zostały opublikowane na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.