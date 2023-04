Minister Guibourgé-Czetwertyński: instytucje finansowe lepiej rozumieją nasze potrzeby energetyczne

Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), coraz lepiej rozumieją naszą sytuację i potrzeby naszej transformacji energetycznej - ocenił w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Guibourgé-Czetwertyński był w czwartek w siedzibie EBOR w Londynie, gdzie rozmawiał o tym, w jaki sposób bank może wspomóc transformację energetyczną Polski. "Transformacja naszej energetyki, jej modernizacja, uniezależnienie się od importu paliw kopalnych to dla nas bardzo ważne kierunki rozwoju, które wymagają bardzo dużych inwestycji, dlatego też rozmowy z instytucjami finansowymi są kluczowe, żeby umożliwić realizację tych inwestycji" - powiedział na briefingu dla polskich mediów.

Wyjaśnił, że podczas rozmów wskazywał, jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi Polska stoi, w jakich obszarach potrzebne są inwestycje, jak zamierza budować niezależność energetyczną i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne. "I w tych wszystkich projektach może uczestniczyć EBOR" - zaznaczył.

Dodał, że mocno też podkreślał znaczenie sprawiedliwiej transformacji w Polsce. "Ważne jest, żeby bank taki jak EBOR wspierał w szczególności takie projekty, które będą tworzyć miejsca pracy w regionach węglowych, umożliwiając tym regionom sprawiedliwą transformację, a ich mieszkańcom dobrobyt. Ten postulat spotkał się z dużym zrozumieniem" - powiedział Guibourgé-Czetwertyński.

Podkreślił jednak, że węgiel jeszcze przez najbliższe dekady będzie odgrywał ważną rolę w polskim miksie energetycznym. "Węgiel odgrywa ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i tak będzie, dopóki nie wybudujemy nowych, stabilnych, bezpiecznych elektrowni jądrowych, dopóki nie uzyskamy nowych zdolności do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Do tego czasu musimy zatrzymać istniejące zdolności węglowe, to jest kluczowe dla bezpieczeństwa" - powiedział. Dodał, że wyjaśnieniu polskiej sytuacji służą też takie rozmowy, jak te w EBOR.

Guibourgé-Czetwertyński uważa, że w międzynarodowych instytucjach finansowych można dostrzec coraz większe zrozumienie polskiej sytuacji, zwłaszcza po rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Polska od lat ostrzegała, że uzależnienie się od importu gazu z Rosji jest błędem strategicznym, i myślę, że ostatnie wydarzenia - brutalna napaść Rosji na Ukrainę - pokazały, że mieliśmy rację w tej kwestii. Myślę też, że ta świadomość rośnie także w instytucjach europejskich, także w bankach i instytucjach finansowych, jak EBOR. Zmiana naszej strategii energetycznej, by zmniejszyć rolę gazu w naszej transformacji, spotyka się z całkowitym zrozumieniem jako właściwy kierunek w tym momencie" - ocenił.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński