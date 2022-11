Minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko zaapelował we wtorek w Brukseli o wsparcie finansowe UE dla ukraińskich instytucji kultury i mediów. „Wierzymy, że możemy wygrać z waszą pomocą” – powiedział. Polska poparła tę prośbę. „Powinniśmy o to apelować do wszystkich rządów państw członkowskich UE" – powiedział wicepremier Piotr Gliński.

Jak mówił Tkaczenko na posiedzeniu Rady UE w Brukseli, wojna uderzyła w sektor kultury i mediów na Ukrainie. Zaapelował o przeznaczenie 1 proc. z budżetów na kulturę państw unijnych w latach 2023-2026 na ukraińską kulturę i media.

Jak mówił, na Ukrainie brakuje wody, ogrzewania i energii elektrycznej, a siły zbrojne cały czas stawiają czoło najeźdźcy, broniąc nie tylko Ukraińców, ale też Europejczyków.

Minister pokazał zdjęcie filharmonii w Kijowie, gdzie organizowane są przedstawienia bez światła elektrycznego, z wykorzystaniem świec, jak również muzeum w Chersoniu, gdzie ponad 80 proc. zbiorów zostało zrabowanych.

"Instytucje kultury przed wojną cieszyły się coraz większą popularnością. Mieliśmy dobry poziom zasilania budżetowego. Rozpoczęliśmy projekty renowacyjne. W tym roku odrestaurowanych miało być ponad 150 obiektów. Potem zaczęła się wojna. Ponad 1000 budynków kultury zostało uszkodzonych lub zniszczonych" - zaznaczył.

Dodał, że instytucje kultury są obecnie w bardzo trudnej sytuacji także dlatego, że nie mają dochodów z biletów. "Mamy spadek finansowania lokalnego o 90 proc. i spadek wsparcia rządowego dla niezależnych organizacji o 100 proc." - powiedział.

Tkaczenko mówił też o złej sytuacji w sektorze medialnym.

Jak mówił, 200 przedsiębiorstw medialnych zamknęło się z powodu ataków Rosji, 16 wież telewizyjnych zostało uszkodzonych, a 40 proc. dziennikarzy zwolniono. "Mamy znaczący spadek dochodów z rynku reklam" - powiedział.

Jak zaznaczył, wzywaniem jest zima, bo Ukraina musi chronić swoje dziedzictwo kulturowe. "Mówimy nie tylko o odbudowie, ale chodzi też o zabezpieczenie dachów czy okien. To też kwestia bezpieczeństwa kolekcji muzealnych. Mamy duży odpływ talentów, publiczności i dochodów. To znacząco redukuje zdolności do oferowania usług kultury" - wskazał Tkaczenko.

Dodał, że język ukraiński jest wypierany z ukraińskich terytoriów. "W jednej z bibliotek w wyzwolonym Charkowie usunięto wszystkie książki w języku ukraińskim, nawet (tłumaczenia książek) Stephena Kinga. To jest zabójstwo językowe" - mówił.

Gliński przekazał, że Polska zdecydowanie popiera prośbę o zainicjowanie powołania jednolitego europejskiego funduszu na rzecz kultury, który umożliwi pokrycie pilnych ukraińskich potrzeb w obszarze kultury i mediów. "Jeśli miałoby być to zrealizowane poprzez ten 1 proc. z naszych budżetów, powinniśmy o to apelować do wszystkich rządów państw członkowskich UE" - powiedział.

"Musimy pamiętać, że dziś serce Europy bije w Kijowie. To Kijów jest dziś europejską stolicą kultury. Ukraina, poświęcając życie swoich obywateli, broni dzisiaj Europy, europejskich wartości, europejskiej kultury przed rosyjskim barbarzyństwem. Dlatego Europa, UE musi wreszcie adekwatnie zareagować" - wskazał szef ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaapelował do Komisji Europejskiej o niezwłoczne przygotowanie raportu podsumowującego konkretną pomoc Europy dla Ukrainy w obszarze kultury. "Myślę, że europejska opinia publiczna oczekuje takiego raportu" - powiedział.

Jak dodał, polskie instytucje kultury udzielają wsparcia artystom i pracownikom kultury na Ukrainie. "Szkoły i uczelnie artystyczne oferują naukę dla uczniów i studentów z Ukrainy. Polskie ministerstwo kultury jest w bezpośrednim, stałym kontakcie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem (...)" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński