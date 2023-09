Minister Moskwa: nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski; jesteśmy dobrze przygotowani na zimę, mamy pełne magazyny gazu i węgla – powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa w siedzibie OECD w Paryżu. Szefowa resortu dodała, że Polska jest w pakcie atomowym z Francją, ale nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie drugiej lokalizacji elektrowni atomowej w naszym kraju.

"Jesteśmy częścią paktu atomowego Francji, jest nim UE, ale są państwa pozaeuropejskie: Japonia, Korea, jest Ghana czy na przykład jest Ukraina" - oświadczyła minister Moskwa na spotkaniu z polskimi dziennikarzami.

"Nie podjęliśmy jeszcze jednak decyzji w sprawie drugiej lokalizacji elektrowni atomowej w Polsce. Trwają rozmowy z francuskim EDF i innymi partnerami" - poinformowała minister.

"Na pewno jesteśmy jednym z najbardziej ambitnych państw, jeżeli chodzi o plany mówiące o 2049 jako roku odejścia od węgla i o trzech czwartych energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. źródeł i z atomu w 2040" - dodała Moskwa pytana o plany odchodzenia od węgla i budowy energetyki jądrowej.

"Mamy bardzo ambitny plan, biorąc pod uwagę, że to zapotrzebowanie na energię w Polsce do 2040 roku się co najmniej podwoi, to rzeczywiście stajemy przed ogromnym wyzwaniem, wyzwaniem cywilizacyjnym, społecznym, gospodarczym, finansowym. Dotychczas te wszystkie etapy tego wyzwania udało nam się skutecznie pokonywać i realizować" - dodała minister.

Jej zdaniem energetykę chcemy finansować z różnych źródeł - polskich, pożyczek zagranicznych oraz m.in. z funduszy europejskich, ale tutaj potrzebujemy spójnego ustawodawstwa europejskiego.

Zapytana o nieformalne spotkanie z ukraińskim ministrem ds. energii minister Moskwa podkreśliła, że Ukraina przygotowuje się do zimy, a jednym z ważnych elementów rozmów była energetyka jądrowa. "Ciągle rosyjskie wojska i tak zwani rosyjscy eksperci jądrowi są na terenie ukraińskiej elektrowni atomowej w Zaporożu. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" - podkreśliła.

Ukraina jest członkiem grupy wykonawczej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), gdzie silną pozycję ma również Rosja - oceniła minister.

Zapytana o spotkania ministrów z Międzynarodową Agencją Energii oraz MAEA Moskwa odpowiedziała: "Miałam już okazję prezentować na forum nasze plany jądrowe. Spotkało się to z bardzo dużą akceptacją, ale też z podziwem, podobnie jak nasze osiągnięcia w odnawialnych źródłach energii. Kiedy pokazujemy to, co się dokonało w ostatnich ośmiu latach, trzy i pół raza więcej tej mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, to wizerunek Polski i naszej energetyki robi wrażenie. Ważne jest, żeby tłumaczyć międzynarodowo, że zaczynamy z innego punktu - z 70 proc. węgla w gospodarce. To jest zupełnie inna droga niż ma większość państw europejskich".

"Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol skrytykował państwa, które zrezygnowały z energetyki jądrowej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego kontynentu" - podkreśliła minister Moskwa.

Szefowa resortu podkreśliła też konieczność rezygnacji w Europie z rosyjskich kontraktów gazowych. "W ubiegłym roku uwolniliśmy się w stu procentach od rosyjskiego gazu i jesteśmy bezpieczni, ale są jeszcze państwa, które mają długoterminowe kontrakty i to jest coś, co musimy tak naprawdę załatwić dzisiaj, a nie po wojnie" - podkreśliła.

"Wydaje się na dzisiaj, że Europa się dużo nauczyła, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. W żadnym z dokumentów europejskich dotychczas nie było mowy o bezpieczeństwie energetycznym, tylko o transformacji. Ale musimy mocno pilnować i patrzeć na ręce wszystkim państwom europejskim, żeby nigdzie nie pojawił się pomysł powrotu do współpracy z rosyjską energetyką" - dodała Moskwa.

Minister podkreśliła, że rozmowy w Paryżu dotyczyły również kryzysu energetycznego i cen energii. "Świat dziś jest lepiej przygotowany na rosyjską agresję i na jej konsekwencje dla Europy niż rok temu" - podsumowała.

Z Paryża Katarzyna Stańko