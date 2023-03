Minister Moskwa w "Welt": dzięki inwestycjom w branży energetycznej i paliwowej Polska jest całkowicie niezależna od Rosji

W 2015 roku rozpoczęliśmy liczne inwestycje w energetyce i branży paliwowej, a dzięki połączeniu z Norwegią przez Baltic Pipe, połączeniom z Litwą i Słowacją oraz terminalowi w Świnoujściu "od 2022 roku jesteśmy całkowicie niezależni od Rosji" - napisała minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa w artykule opublikowanym w środę w dzienniku "Welt".

W kwestiach dostaw energii i ochrony klimatu musimy myśleć "pragmatycznie, a nie ideologicznie". Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusza do ponownego "przemyślenia naszego stosunku do bezpieczeństwa energetycznego, do większej niezależności i dywersyfikacji" - napisała minister w niemieckiej gazecie.

Aby stać się bardziej atrakcyjną dla inwestorów, Unia Europejska "powinna dążyć do wzmocnienia jednolitego rynku, promowania zachęt do innowacji i inwestycji oraz wspierać sprawiedliwą transformację" energetyczną. Musi przy tym brać pod uwagę "realia mniej zamożnych krajów i najsłabszych grup społecznych", stąd dążenie do kompromisu, aby przy kształtowaniu przyszłego rynku energii dać krajom członkowskim wolną rękę we wdrażaniu najlepszych dla nich rozwiązań - podkreśliła Moskwa.

Minister przypomniała w swoim tekście, że "w 2015 roku rozpoczęliśmy liczne inwestycje w branży energetycznej i paliwowej. Dzięki połączeniu z Norwegią przez Baltic Pipe, połączeniom z Litwą i Słowacją oraz terminalowi LNG w Świnoujściu "od 2022 roku jesteśmy całkowicie niezależni od Rosji - nie dlatego, że (Władimir) Putin tak zdecydował, ale dlatego, że od dawna było to elementem świadomej polityki dywersyfikacji źródeł dostaw". Podobnie w sektorze ropy "nasze rafinerie dzięki inwestycjom ostatnich lat mogą przetwarzać ropę z całego świata" - dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Priorytetem powinno być teraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w całej UE. W obecnej, trudnej sytuacji "uważamy, że system ETS powinien zostać zawieszony i gruntownie zmodernizowany" - podkreśliła minister Moskwa, postulując m.in. zamrożenie cen uprawnień do emisji, co mogłoby pomóc w uwolnieniu niezbędnych środków na inwestycje w neutralne klimatycznie technologie.

W ostatnich latach Polska odnosi duże sukcesy w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Moc zainstalowana w tych źródłach wzrosła z 7,1 GW w 2015 roku do ponad 22 GW obecnie. "Nasze ambicje są jednak znacznie większe" - zaznaczyła minister. Tylko dzięki już podjętym decyzjom przewidujemy, że za dwa lata moc zainstalowana w OZE wyniesie ok. 28 GW, a w perspektywie 2030 roku nawet 50 GW, a więc ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. To istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, "szansa na powstanie wielu miejsc pracy i sposób na obniżenie cen energii".

W 2021 roku Polska znajdowała się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i miała trzecie miejsce w Europie, za Niemcami i Hiszpanią - przypomniała Moskwa.

Jej zdaniem ważny jest również dalszy rozwój energetyki wiatrowej, który wiąże się z kluczowymi inwestycjami w portach morskich. Bałtyk oferuje znakomite warunki dla morskich farm wiatrowych, ponieważ dobre warunki wietrzne w połączeniu z płytką wodą "sprawiają, że jest to doskonała lokalizacja" - oceniła minister i dodała, że potencjał rozwojowy energetyki wiatrowej na polskim Bałtyku jest uznawany "za jeden z najwyższych w regionie".

Polska wybrała rozwój energetyki jądrowej jako jeden z kierunków długoterminowej strategii energetycznej. 2 listopada 2022 roku rząd "zaakceptował technologię amerykańskiego reaktora AP1000 dla pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Polsce. Zwiększy to nasze bezpieczeństwo energetyczne i będzie ważnym impulsem dla rozwoju naszej krajowej gospodarki" - podkreśliła Moskwa. Budowa rozpocznie się w 2026 roku, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej oraz podpisaniu ostatecznej umowy z dostawcą technologii i wykonawcą.

Minister zaznaczyła jednocześnie, że akceptacja społeczna dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 80 procent, co zostało potwierdzone w kilku badaniach opinii publicznej. "Dla naszego rządu to projekt priorytetowy, bowiem elektrownie jądrowe to stabilne i bezpieczne źródło energii". Świadczy o tym także "bezproblemowe funkcjonowanie elektrowni jądrowych w Niemczech przez dziesiątki lat" - napisała Moskwa na łamach "Welt".

Transformacja energetyczna to nasza szansa "na szybsze i pełniejsze uniezależnienie się od importu paliw i surowców energetycznych oraz redukcję emisji". Tylko rzeczywista dywersyfikacja krajowego miksu energetycznego jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii po przystępnych dla wszystkich cenach. "Naszym priorytetem pozostaje szukanie rozwiązań, zarówno krajowych, jak i europejskich, aby skutecznie chronić obywateli i przedsiębiorstwa" - czytamy w artykule polskiej minister klimatu i środowiska.

