Minister obrony Niemiec: jesteśmy odpowiedzialni za ochronę partnerów NATO w krajach bałtyckich

Jak oświadczył minister obrony Boris Pistorius, Niemcy opowiadają się „bez żadnych zastrzeżeń” za militarną ochroną partnerów NATO w krajach bałtyckich. Podczas wtorkowej wizyty na ćwiczeniach wojskowych na poligonie w Pabrade na Litwie podziękował niemieckim żołnierzom za ich służbę i wkład w działania NATO na wschodniej flance.

"Do 1990 roku to Republika Federalna Niemiec była flanką wschodnią. Nasze bezpieczeństwo było wtedy gwarantowane przez NATO i jego sojuszników. A obecnie to Polska, kraje bałtyckie i inne sąsiednie kraje to wschodnia flanka" - stwierdził Pistorius.

Minister Pistorius był gościem podczas litewsko-niemieckich manewrów wojskowych "Griffin Lightning". Ćwiczenia odbywają się od kilku dni "w zaśnieżonym lesie, temperaturach poniżej zera" - pisze dpa.

Pistorius wyraził sceptycyzm co do stałego stacjonowania na Litwie niemieckiej brygady, o co zaapelował we wtorek szef resortu obrony Litwy Arvydas Anusauskas.

"Założenie jest takie, aby poszczególne jednostki, być może nawet cała brygada, były wielokrotnie przerzucane na Litwę, by tutaj odbywać ćwiczenia. Taki jest plan" - wyjaśnił Pistorius.

Obecnie na Litwie przebywa około 1450 żołnierzy z Niemiec, wliczając brygadę biorącą udział w manewrach. "Wyraźnie stanowimy tutaj bardzo ważną siłę. (…) I przede wszystkim robimy to konsekwentnie" - ocenił Pistorius zaangażowanie Niemiec w krajach bałtyckich.