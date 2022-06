Minister obrony Ukrainy: NATO powinno rozważyć przyznanie nam członkostwa "de facto", a nie "de iure"

NATO powinno rozważyć przyznanie Ukrainie członkostwa w Sojuszu "de facto", a nie "de iure" podczas omawiania strategii na najbliższe 10 lat na czerwcowym szczycie - oświadczył w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podczas bratysławskiego forum GLOBSEC 2022.

"Myślę, że może to być dobry pomysł w tej strategii" - ocenił Reznikow przemawiając do uczestników forum za pośrednictwem łącza wideo. "Ukraina będzie również jej częścią, ponieważ jesteśmy częścią wschodniej flanki Europy, wschodniej flanki państw NATO, wschodniej flanki UE. Myślę, że będzie to sytuacja korzystna dla wszystkich krajów" - powiedział Reznikow.

Minister obrony Ukrainy powiedział również, że jego zdaniem Rosja próbuje wprowadzić wojnę w "przewlekłą fazę". "W okupowanych regionach na południu kraju Rosjanie budują wielowarstwową obronę, zamiast posuwać się naprzód" - poinformował Reznikow.