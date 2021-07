Minister Rau: integrującą rolą dla państw Bałkanów Zachodnich jest członkostwo części z nich w NATO

Integrującą rolę jeśli chodzi o państwa Bałkanów Zachodnich pełni członkostwo części z nich w NATO; to kotwica, która została rzucona tym państwom przez wspólnotę Zachodu – powiedział w piątek w Ochrydzie szef MSZ Zbigniew Rau, przypominając, że członkami Sojuszu są m.in. Macedonia Północna, Albania i Czarnogóra.

Szef polskiej dyplomacji wziął udział w inauguracyjnej edycji Prespa Forum for Dialogue, międzynarodowej konferencji organizowanej pod patronatem premiera Macedonii Północnej Zorana Zaewa pod hasłem "Western Balkans: The Missing Puzzle for Completing Europe". Jej koncepcja, jak podkreśla MSZ, nawiązuje do historycznego porozumienia z Grecją, podpisanego 17 czerwca 2018 roku nad jeziorem Prespa, które zakończyło trwający ponad ćwierć wieku spór dotyczący nazwy państwa i umożliwiło Macedonii Północnej przystąpienie do NATO.

Podczas konferencji Rau przypomniał, że Polska przeszła 17 lat temu podobny proces jak Bałkany Zachodnie, które muszą współpracować ze sobą, by zintegrować się z UE. Minister podkreślał, że poszerzenie Unii o te kraje sprzyjałoby stabilności i bezpieczeństwu całej Europy.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska konsekwentnie wspiera Bałkany Zachodnie w ich dążeniach i przeprowadzanych reformach, które są niezbędne, jeśli państwa te chcą zostać częścią Unii Europejskiej.

Podkreślał, że w dyskusji panelowej poświęconej synergii działań UE i USA wobec Bałkanów Zachodnich politycy z Bałkanów "wyrażali pewien rodzaj frustracji związanej z niemocą UE, jeśli chodzi o przyspieszenie procesu akcesyjnego". "Przeważało to, że nie ma alternatywy dla tego przedsięwzięcia. Wszystkie kraje zgadzały się, że nie ma alternatywy, gdyż poza UE te państwa znalazłyby się pod wpływem państw trzecich, które nie byłyby w stanie zapewnić politycznej stabilności, trwałych i funkcjonalnych struktur państwowych i społeczeństwa obywatelskiego" - podkreślał szef MSZ.

Rau poinformował, że Polska odstąpi Bałkanom Zachodnim 2 mln dawek szczepionki AstraZeneca. Zapewnił też, że Polska zobowiązała się, że dostarczy taką samą liczbę dawek państwom Partnerstwa Wschodniego.