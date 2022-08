Minister Rau: kluczowe znaczenie dla przyszłości Ukrainy ma kontynuowanie jej procesu akcesyjnego do UE

Nadanie Ukrainie statusu państwa-kandydata do Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości tego kraju; państwa unijne powinny dążyć do utrzymania wysokiej dynamiki procesu akcesyjnego - ocenił szef MSZ Zbigniew Rau podczas Forum 2000, które rozpoczęło się w środę w Pradze.

Polski minister uczestniczył w środę w panelu "Ukraina: wizja sukcesu" wraz z szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kułebą, szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock oraz ministrem spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstrą. Gospodarzem dyskusji był szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky.

Rau podkreślił, że obecnie jest czas, by mówić i działać na rzecz przyszłości Ukrainy. Wskazał, że Ukraina musi wygrać wojnę, a Ukraińcy bronią nie tylko swoich granic, ale i zasad demokratycznych i godności ludzkiej, z determinacją i heroizmem. Aby Ukraina odniosła zwycięstwo, musi otrzymywać od państw Zachodu pomoc militarną, polityczną, dyplomatyczną i ekonomiczną - zaznaczył minister.

Rau podkreślił, że skończył się czas pasywności w Europie - trzeba wspierać Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby i tak szybko, jak się da. Zaznaczył, że niepokoją go te państwa, które robią "tak mało i wolno, jak to możliwe".

W ocenie szefa polskiej dyplomacji nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE ma kluczowe znaczenie dla przyszłości tego kraju. Przekonywał, że państwa unijne powinny dążyć do utrzymania wysokiej dynamiki procesu akcesyjnego oraz zapobiegać jego stagnacji.

"Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby kontynuować ten strategiczny proces polityczny. Jestem przekonany, że w najbliższych latach będzie on co najmniej tak samo istotny, jak powojenna odbudowa kraju" - podkreślił.

Stwierdził, że UE popełniła wiele błędów w przeciągającym się procesie akcesyjnym państw Bałkanów Zachodnich, i ocenił, że obecnie obie strony płacą za to cenę. "Czas najwyższy, by wyciągnąć z tego lekcję" - powiedział. Podkreślił, że jeśli Ukraina wygra wojnę i proces akcesyjny będzie postępował, to zdobędziemy partnera, który przez dekady będzie promował nasze wspólne wartości.

Dopytywany, co jego zdaniem byłoby sukcesem Ukrainy, ocenił, że byłoby to, po pierwsze, odzyskanie okupowanych przez Rosję terytoriów, po drugie, osłabienie jej do tego stopnia, by uniemożliwić jej kontynuowanie imperialnej polityki, a po trzecie - wywołanie dyskursu wewnątrz Rosji.

Kułeba zapewniał z kolei, że Ukraina wygra wojnę niezależnie od tego, ile będzie trwał ten konflikt. Zaznaczył, że Rosja zaatakowała całą Europę - Ukrainę militarnie, a inne kraje poprzez wywołanie wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego oraz poprzez atak propagandowy.

Celem tych działań Rosji - mówił Kułeba - jest poróżnienie krajów europejskich i wywołanie u nich zwątpienia w zwycięstwo Ukrainy, jedność i europejskie wartości.

Odnosząc się do kwestii ograniczenia wydawania Rosjanom wiz przez państwa UE, zaznaczył, że to ważny temat, a Rosjanie, jeśli podzielają politykę naruszania granic innych państw, powinni zostać w swoim kraju, dopóki ich władze nie nauczą się szanować terytorialnej jedności Ukrainy. Dodał, że jest przeciwny polityce półśrodków. "Dla Europy czas półśrodków się skończył" - ocenił.

Szefowa MSZ Niemiec zapewniła, że Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie ona tego potrzebować, niezależnie od tego, jak długo potrwa wojna. Zauważyła też, że dla państw europejskich zima będzie dużym wyzwaniem w związku z wywołanym przez Rosję kryzysem energetycznym.

Holenderski minister podkreślał, że Rosja, dokonując ataku na Ukrainę, nie doceniła zarówno siły i determinacji Ukraińców, jak i solidarności okazanej przez Europę oraz wzmocnienia sojuszy. Poruszył też kwestię konieczności rozliczenia popełnionych przez Rosjan zbrodni, w tym morderstw i gwałtów; zapewniał, że Europa nie dopuści, by zbrodniarze pozostali bezkarni.

Forum 2000 to fundacja i konferencja o tej samej nazwie, która odbywa się w Pradze. Fundacja Forum 2000 została założona w 1996 roku jako wspólna inicjatywa ówczesnego prezydenta Czech Vaclava Havla, japońskiego filantropa Yohei Sasakawy i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesela. Coroczna konferencja stanowi platformę dla światowych liderów i przedstawicieli różnych środowisk do otwartej debaty i wzmocnienia globalnego dialogu. Głównym celem organizatorów jest promowanie demokracji i poszanowania praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie tolerancji religijnej, kulturowej i etnicznej.

