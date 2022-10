Minister Rau: mamy nadzieję, że jak najwięcej państw UE weźmie udział w misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy

Mamy nadzieję, że jak najwięcej państw UE weźmie udział w unijnej misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy – przekazał szef polskiego MSZ Zbigniew Rau dziennikarzom w Luksemburgu, gdzie w poniedziałek uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC). Wśród najważniejszych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE była agresja Rosji przeciwko Ukrainie.

"Ważna decyzja dla Ukrainy, ważna dla Unii i ważna także dla Polski. Czekamy na jej jak najszybsze uruchomienie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej państw UE będzie partycypować. Jesteśmy gotowi w Polsce, żeby wziąć w tym udział jako solidny gospodarz" - podkreślił minister spraw zagranicznych RP.

W Polsce będzie znajdować się dowództwo misji. Chęć uczestnictwa w niej - jak wynika z nieoficjalnych informacji - zgłosiło kilka krajów. Początkowo przeszkolonych ma zostać 15 tys. ukraińskich żołnierzy, ale w przyszłości ma ich być więcej.

Minister był też pytany o kwestię synchronizacji unijnych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.

"Stanowisko Polski, ale nie tylko Polski, jest takie, że należy zsynchronizować sankcje nakładane na Białoruś z tymi nakładanymi na Rosję. Bo teraz z perspektywy tego, jakie stanowisko zajmuje Białoruś, że faktycznie jest stroną w tym konflikcie, trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby te sankcje były tylko przeznaczone dla Rosji" - powiedział Rau.

Przekazał, że zgłosił propozycję "uszczelnienia dotychczasowych sankcji i objęcia nimi produktów przemysłu chemicznego i elektronicznego o podwójnym zastosowaniu, a więc wojskowym i niewojskowym". Dodał, że sankcjami powinien być objęty import towarów luksusowych z Rosji, np. diamentów.

Szef MSZ odniósł się też do domniemanego przekazania Rosji przez Iran dronów do ataków na Ukrainę.

"Rzecz jeszcze (…) nie jest przesądzona, że to są drony pochodzenia irańskiego, bo na takim stanowisku stoi strona irańska. Jeśli okaże się, że jednak są, to konsens praktycznie panował co do tego, że sankcje powinny mieć miejsce" - przekazał.

Z Strasburga Łukasz Osiński