Minister Rau: na granicy z Białorusią bronimy również suwerenności naszych sąsiadów

Chroniąc granicę z Białorusią, bronimy nie tylko naszej suwerenności, ale też naszych sąsiadów - oświadczył podczas poniedziałkowej wizyty w Brukseli szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Podziękował również wszystkim krajom członkowskim UE, które wspierają RP w tym przedsięwzięciu.

"Dzień Niepodległości w Polsce ma szczególne znaczenie. Zawsze, gdy rozmyślamy nad tym najważniejszym świętem narodowym, cofamy się myślami do końca XVIII wieku, kiedy trzy sąsiadujące z nami mocarstwa postanowiły dokonać rozbioru naszego kraju. Podzieliły pomiędzy sobą naszych obywateli, naszą ziemię i nasze zasoby. Polska zniknęła z map Europy, map świata na 123 lata. Potrzebowaliśmy pięciu pokoleń i kilku narodowych i lokalnych powstań, by odzyskać narodową niezależność, suwerenność państwową i integralność terytorialną" - przypomniał Rau, przemawiając na przyjęciu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w siedzibie stałego przedstawicielstwa RP przy UE.

"Właśnie dlatego, dla nas Polaków, narodowa niepodległość, suwerenność państwowa i integralność terytorialna są wartościami świętymi. To poczucie łączy minione pokolenia naszego społeczeństwa z generacją, która dziś jest odpowiedzialna za los i przyszłość naszego kraju. Jesteśmy całkowicie przekonani, że łączy to nas również z przyszłymi pokoleniami" - podkreślił polski minister.

Jego zdaniem świadomość wartości, jaką ma wolność najlepiej tłumaczy zdecydowane stanowisko RP w obronie granicy z Białorusią w trwającym kryzysie politycznym.

"Kiedy to robimy, kiedy chronimy naszą suwerenność, jesteśmy absolutnie przekonani, że nie robimy tego tylko dla siebie, nie tylko dla Polski. (...) Bronimy również suwerenności naszych sąsiadów. Suwerenności wschodniej flanki Unii Europejskiej" - zauważył szef polskiego MSZ.

"Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Bruksela jest najwłaściwszym miejscem do wyrażenia wdzięczności wszystkim krajom członkowskim UE, które wspierają nas w tym przedsięwzięciu. Trudno przy takiej okazji nie przypomnieć (...) powiedzenia, które mamy w Polsce z czasów walk o niepodległość z XIX wieku - +za wolność naszą i waszą+. To (powiedzenie) motywuje nas, by nie ustępować na granicy w tych dniach" - spuentował Zbigniew Rau.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz