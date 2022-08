Minister Rau przybył do Pragi na nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw UE

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau we wtorek w południe przybył do Pragi na dwudniowe nieformalne spotkanie szefów MSZ państw UE. Szefowie dyplomacji będą rozmawiać o rosyjskiej agresji na Ukrainę, kolejnym pakiecie sankcji na Rosję, ograniczeniu wydawania wiz dla obywateli tego kraju i relacjach między UE a Afryką.

Polski minister udał się do Pragi bezpośrednio ze Słowenii, gdzie w poniedziałek uczestniczył w Forum Strategicznym. Pierwszym punktem wizyty Raua w czeskiej stolicy będzie spotkanie z ministrami z krajów opowiadających się za wstrzymaniem wydawania Rosjanom wiz turystycznych.

W Pradze ministrowie spraw zagranicznych państw UE będą debatować nieformalnie w formule Gymnich. Spotkanie tradycyjnie organizowane jest przez kraj, który sprawuje przewodnictwo w UE.

Wśród tematów rozmów będzie m.in. kwestia wydawania wiz wjazdowych dla Rosjan. Polska będzie zachęcać do ograniczenia wydawania wiz do niezbędnego minimum i redukcji ruchu turystycznego dla obywateli tego kraju. Polski rząd jest zwolennikiem jak najszerszego ograniczenia wydawania wiz, z wyjątkami obejmującymi między innymi wizy humanitarne, o ile państwa UE się na to zgodzą.

W poniedziałek minister Rau był pytany przez dziennikarzy, w kontekście spotkania w Pradze, o kwestię wydawania wiz dla obywateli Rosji. Za zaostrzeniem polityki wizowej wobec Rosjan na obszarze całej Unii Europejskiej opowiadają się Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Czechy i Dania.

Szef polskiej dyplomacji powiedział, że te kraje nie przesądzają, jaką formułę prawną powinno się w tej sprawie przyjąć. Zaznaczył, że dyskurs europejski w tej kwestii dopiero się rozpoczął i trudno powiedzieć, jaki konsensus zostanie zbudowany i kiedy. Podkreślił jednocześnie, że kraje, które optują za tym rozwiązaniem, nie zmienią swojego stanowiska. "Wszystko wskazuje na to, że jakieś rozwiązanie zostanie osiągnięte, ale nie będzie to dynamiczny proces" - ocenił Rau.

Z kolei rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że wśród tematów omawianych na spotkaniu będzie "całość polityki europejskiej, kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym Europy, kwestie związane ze stosunkami UE z Ukrainą, z krajami afrykańskimi, a także kolejny pakiet sankcji na Rosję. Jasina zaznaczył, że Polska dąży do wprowadzenia takiego pakietu we współpracy z europejskimi partnerami.

Poinformował, że na marginesie spotkania w Pradze minister Rau spotka się z szefem MSZ Finlandii Pekką Haavisto.

W poniedziałek wieczorem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział w wywiadzie dla Radia Swoboda, że ministrowie spraw zagranicznych krajów UE na spotkaniu w Pradze zatwierdzą działania mające na celu dalsze ograniczenie wizyt obywateli Rosji w Unii Europejskiej. Dodał, że jest jednak mało prawdopodobne, iż będzie to całkowity zakaz.

Borrell oznajmił, że przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie wiz obywatelom Rosji należy zwrócić większą uwagę na osobę wnioskodawcy i działać bardziej selektywnie. "Nie powinniśmy zakazywać wjazdu wszystkim Rosjanom" - powiedział szef dyplomacji UE, przypominając, że od początku wojny w Ukrainie wyjechało z Rosji około 300 tys. osób.

"Większość z nich to profesjonaliści, dobrze wykształceni ludzie, którzy nie chcą już zostać w Rosji. Nie chcą iść na front i nie popierają wojny. Nie chcą żyć pod reżimem Putina i wyjeżdżają. Myślę, że nie powinniśmy im zamykać drzwi" - dodał.

Wcześniej Czechy wystąpiły z propozycją zawieszenia umowy wizowej z Federacją Rosyjską jako opcją kompromisową. Ten krok wiąże się z podwyższeniem opłaty wizowej z 35 do 80 euro, a także wydłużeniem czasu rozpatrywania wniosków wizowych i wydłużeniem liczby wymaganych do tego dokumentów.

Kraje bałtyckie, Polska i Finlandia opowiadają się za całkowitym zawieszeniem wydawania wiz obywatelom Rosji w UE. Niemcy, a także zależne od turystyki kraje Europy Południowej, nie zgadzają się z tą propozycją.

Z Pragi Wiktoria Nicałek

