Minister Rau spotkał się w Rydze z szefem hiszpańskiego MSZ

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau spotkał się w środę ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Jose Albaresem w ramach zgromadzenia ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Rydze - podało na Twitterze polskie MSZ.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby umacniania współpracy w dziedzinie polityki europejskiej i bezpieczeństwa - poinformowano we wpisie.

Zostały także omówione przygotowania do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie w 2022 roku, na którym ma zostać przedstawiona nowa koncepcja strategiczna NATO. O możliwych założeniach koncepcji strategicznej mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek na konferencji prasowej w stolicy Łotwy.

Drugi dzień spotkania szefów MSZ państw NATO w Rydze rozpoczął się od debaty z udziałem przedstawicieli Gruzji i Ukrainy. Jak podaje polskie MSZ, w jej trakcie poruszono zagadnienia bezpieczeństwa w regionie i wzmocnienia zdolności odstraszania w obliczu presji militarnej na Ukrainę.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO rozpoczęło się we wtorek w Rydze, a jego zakończenie jest planowane na środę po południu.