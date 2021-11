Minister Rau: w UE nikt nie ma wątpliwości, że reżim białoruski nie byłby w stanie przeprowadzić tej operacji sam

W Unii Europejskiej nikt nie ma wątpliwości, że reżim białoruski nie byłby w stanie przeprowadzić operacji na granicy z Polską sam - oznajmił w poniedziałek w Brukseli po zakończeniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

"Przedmiotem naszej dyskusji była wojna hybrydowa, którą uruchomiła Białoruś. Natomiast z tego, co wiem, jak myślą moje koleżanki i koledzy, to nikt nie ma wątpliwości, że ani politycznie, ani logistycznie, ani koncepcyjnie sam reżim białoruski nie byłby w stanie przeprowadzić tak długotrwałej i tak kompleksowej akcji" - podkreślił szef MSZ RP.

"Zdajemy sobie sprawę z tego,(...) że jest to fragment większej całości, większego obrazu deterioracji sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy. Pamiętamy o zagrożeniu dla Ukrainy i uznajemy, że Łukaszenka w tych kwestiach działa w zastępstwie swoich mocodawców" - dodał Rau.

Szef polskiej dyplomacji wyraził ponadto zadowolenie z przebiegu rozmów ministrów spraw zagranicznych UE.

"Jestem przede wszystkim usatysfakcjonowany jednością, gdy idzie o zrozumienie sytuacji państw na wschodniej flance unii europejskiej, przede wszystkim Polski i Litwy. Także jestem usatysfakcjonowany skalą naturalnego poparcia. Bardzo ważne jest to, że nasi partnerzy unijni w tej dyskusji, którą dzisiaj odbyliśmy, łączą dwie sprawy (...): że ta wojna hybrydowa zwrócona jest przede wszystkim przeciwko nam, dlatego, że my i Litwini z całą mocą wspieraliśmy i wspieramy społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Tych wszystkich, którzy dążą do tego by doszło do sprawiedliwych demokratycznych wyborów" - zaznaczył szef polskiego MSZ.

"Wszystkie rzeczy istotne dla przyszłości białoruskiego państwa łącznie z jego kształtem konstytucyjnym, systemem politycznym muszą być zostawione do decyzji demokratycznych samych Białorusinów" - zadeklarował.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz