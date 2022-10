Minister Szynkowski vel Sęk: propozycje Polski w zakresie sankcji na Rosję są najbardziej ambitne

Propozycje Polski w zakresie sankcji na Rosję są najbardziej ambitne. Co jednak jeszcze istotniejsze, potrafimy wokół nich budować coraz silniejszą koalicję wsparcia - mówi PAP minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

We wtorek w Luksemburgu odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich.

"Rada do spraw ogólnych zajmowała się przede wszystkim kwestiami rosyjskiej agresji na Ukrainie i działań dotyczących wspierania Ukrainy. Propozycje Polski są najbardziej ambitne w zakresie reżimu sankcyjnego i w zakresie konieczności objęcia także Białorusi reżimem sankcyjnym jako państwa kolaborującego z Rosją. Postulujemy też szybkie przeznaczenie 3 miliardów euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy i zbudowania długofalowego, strukturalnego planu pomocowego. Wokół tych i szeregu innych postulatów budujemy coraz silniejszą koalicję wsparcia i coraz skuteczniej przekuwamy je na refleksje i decyzje całej UE" - powiedział PAP minister.

"Przedmiotem rozmowy były też kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i skutków ekonomicznych rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polska postuluje podjęcie bardziej aktywnych działań w zakresie regulacji rynku źródeł energii, w czasie gdy kryzys i wysokie ceny dotykają naszych obywateli. Naszym istotnym obowiązkiem jest ochrona ich budżetów domowych i aktywne przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom rosyjskiej agresji" - wyjaśnił.

Jak podkreślił, Polska jest jednym z wiodących krajów jeśli chodzi o postulaty w zakresie przeciwdziałania skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szynkowski vel Sęk powiedział, że podczas posiedzenia ministerialnego odbyło się też "rytualne wysłuchanie dotyczące kwestii rzekomego naruszania praworządności przez Polskę".

"Miałem okazję brać w tym udział po raz pierwszy, ale nie odbiegło to specjalnie od moich oczekiwań. Był to pewien rytuał, w którym miałem wrażenie wszyscy aktorzy czuli się już zmęczeni. W swoim wystąpieniu wskazałem, w jaki sposób Polska w pełni realizuje swoje zobowiązania traktatowe i jak wdrożyła zmiany prawne wyjaśniające ewentualne wątpliwości. Powiedziałem także, że ten spektakl nie przynosi już żadnych rezultatów poza takimi, że niepotrzebnie obniża zaufanie do instytucji europejskich. Ta procedura powinna zostać jak najszybciej zakończona. Jesteśmy gotowi by pomóc Komisji ją zakończyć" - dodał.

Jak podkreślił, podczas szczytu Rady Europejskiej Polska będzie wracała do postulatu wprowadzenia limitu na ceny gazu. "Mamy silną koalicję państw, które to wspierają. (...) Będziemy oczywiście zabiegać, żeby to zostało zrealizowane" - powiedział.

Ze Strasburga Łukasz Osiński