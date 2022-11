Minister Szynkowski vel Sęk w Brukseli: ramy traktatowe nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie

Ramy traktatowe są bardzo ważne i nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie - powiedział w czwartek w Brukseli minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sek relacjonując drugi dzień spotkań z przedstawicielami instytucji unijnych na temat odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

"Dzisiaj drugi dzień rozmów, zarówno na poziomie roboczym, prawnym, ale też rozmów na poziomie politycznym. Kontynuacja tych rozmów, zmierzających do jasnego zdefiniowania przestrzeni, w której musimy w ramach tego dialogu się poruszać. Ta przestrzeń to traktaty. My bardzo to akcentujemy, że te ramy traktatowe są bardzo ważne. One nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie" - powiedział polski minister.

"To jest (też) przestrzeń polskiej konstytucji, to jest przestrzeń polskich ustaw. (...) Co bardzo ważne, to jest też przestrzeń partnerskiego dialogu. Tu nie może być mowy o żadnym dyktacie ze strony Komisji Europejskiej, czy jakichkolwiek instytucji europejskich. To musi być przestrzeń, która bazuje na dialogu opartym na partnerstwie. Te dwa dni były poświęcone skonkretyzowaniu tej przestrzeni" - dodał Szynkowski vel Sęk.