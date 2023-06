Minister Telus: data 15 września, do której przedłużony został zakaz importu z Ukrainy, jest dla nas niewystarczająca

Data 15 września, do której Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji, jest dla nas niewystarczająca i budzi wielki niepokój w Polsce, ale też w pozostałych zainteresowanych krajach - poinformował w Luksemburgu minister rolnictwa Robert Telus.

Państwa członkowskie UE zaakceptowały w poniedziałek propozycję KE dotyczącą pakietu wsparcia dla rolników z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier w wysokości 100 milionów euro.

Telus powiedział, że decyzja ma wymiar symboliczny, bo Polska walczyła o "tę solidarność europejską".

"Komisja bardzo często powołuje się na solidarność europejską, a w tej kwestii były problemy. Były problemy i tutaj musieliśmy mocno działać, musieliśmy mocno naciskać nie tylko jako Polska, ale jako koalicja pięciu krajów i te nasze naciski przyniosły efekt. To jest ważne. To my tak naprawdę dziś jesteśmy tymi, którzy budują tę solidarność europejską" - wskazał.

Minister zaznaczył, że jest to jeden z elementów.

"Bo są jeszcze przed nami kolejne. Ciągle mówimy o swoim niepokoju dotyczącym 15 września. Ta data dla nas jest niewystarczająca i ta data budzi wielki niepokój dla Polski, ale też dla wszystkich pięciu krajów. Miałem ostatnio spotkanie z ministrem Węgier i mówił to samo. Jutro mamy spotkanie również w tej kwestii naszej koalicji piątki, tak zwanej piątki przygranicznych krajów i będziemy na ten temat rozmawiać. Będziemy mówić o tym, że musimy wspólnie działać, żeby ten 15 września był tylko jednym z etapów a nie finałem" - powiedział Telus.

Chodzi o decyzję KE z początku czerwca, w ramach której przedłużono zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji do 15 września.

"To o co apelowaliśmy od początku - ta cała nasza piątka - żeby to było do końca roku, przynajmniej do końca roku" - powiedział minister Telus.