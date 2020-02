Minister Zagórski rozmawiał z KE o uzgodnieniach z Rosją ws. częstotliwości dla 5G

Minister cyfryzacji Marek Zagórski rozmawiał w poniedziałek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem m.in. na temat problemów w uzgodnieniach z Rosją co do częstotliwości, które mają być wykorzystywane dla budowy sieci 5G.

Do budowy sieci 5G w UE mają służyć częstotliwości 700 MHz. Żeby ta technologia mogła funkcjonować w Polsce i całej UE prawidłowo, niezbędna jest synchronizacja wykorzystania tych częstotliwości z krajami, które graniczą ze Wspólnotą. W przypadku Polski jest to kwestia uzgodnień z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Są one potrzebne, by sygnał w Polsce, ale także w UE, nie był zakłócany. Rosja wykorzystuje je obecnie dla celów wojskowych i nadawania telewizji naziemnej.

Jak wyjaśnił Zagórski, kwestie wykorzystania częstotliwości cały czas nie są uzgodnione z Moskwą. "Zależy nam,, żeby ta sprawa była zamknięta. W tej sprawie prowadzone były rozmowy bilateralne, także z inicjatywy Komisji Europejskiej. Doszło do bardzo wstępnych ustaleń, ale nie mamy rzeczy najważniejszej, czyli twardej deklaracji, kiedy Rosja uwolni to pasmo na potrzeby 5G, czyli mówiąc krótko zaprzestanie wykorzystywania tego pasma na potrzeby cyfrowej telewizji naziemnej" - powiedział PAP w Brukseli.

Polska zamierza uwolnić 700 MHz na potrzeby 5G w 2022 roku. "Chcielibyśmy, aby podobny horyzont czasowy mieli nasi sąsiedzi, czyli Rosja, Ukraina i Białoruś. W przypadku tych dwóch ostatnich państw rozmowy są bardziej zaawansowane" - zaznaczył.

Zagórski powiedział, że w uzgodnienia zaangażowana jest Komisja Europejska.

Technologia 5G jest niezbędna np. dla rozwoju samochodów autonomicznych, które nie wymagają kierowcy, by poruszać się po drogach, bo steruje nimi komputer. Będzie służyła też do komunikacji między maszynami w przemyśle. Pozwoli na przesyłanie ogromnych ilości danych w krótkim czasie między urządzeniami. 5G będzie też można wykorzystać w medycynie, np. do zdalnej diagnostyki czy przeprowadzania ratujących życie zabiegów na odległość.

Docelowo cała Polska ma być pokryta tą siecią. Będzie to przebiegało etapowo - do 2020 r. każdy kraj UE powinien mieć przynajmniej jedno duże miasto, w którym działa 5G. Do 2025 r. 5G powinno działać we wszystkich dużych miastach i wzdłuż wszystkich głównych szlaków komunikacyjnych.

Z Brukseli Łukasz Osiński