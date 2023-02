Ministrowie finansów G7 przedyskutują możliwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję

Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych grupy G7, podczas spotkania które odbędzie się 23 lutego w indyjskim Bengaluru, przedyskutują możłiwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję, tak aby zakończyła wojnę na Ukrainie - poinformował we wtorek minister finansów Japonii Shunichi Suzuki, który będzie gospodarzem spotkania,

"Będziemy ściśle koordynować nasze działania z G7 i społecznością międzynarodową aby zwiększyć skuteczność sankcji i uzyskać ostateczny cel w postaci nakłonienia Rosji do wycofania się" - powiedział Suzuki na konferencji prasowej.

Jak wskazują ostatnie analizy ekonomistów, dotychczas zastosowane przez Zachód sankcje wywarły jedynie ograniczony wpływ na rosyjską gospodarkę. Przyczynił się do tego m. in. skokowy wzrost cen surowców energetycznych, które Rosja nadal eksportuje, częściowo do nowych nabywców takich jak Chiny i Indie oraz wzrost wydatków na zbrojenia napędzających gospodarkę.

Japonia przewodniczy w tym roku spotkaniom ministerialnym G7. W skład grupy wchodzą Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i USA.