Ministrowie kultury krajów Europy Środkowej podpisali we Lwowie deklarację pomocy Ukrainie

Ministrowie kultury krajów Europy Środkowej podpisali w środę w Operze Lwowskiej deklarację pomocy Ukrainie. Dokument przewiduje utworzenie funduszu na odnowę kultury i pomoc artystom na Ukrainie.

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów poinformował, że "ośmiu ministrów z krajów centralnej Europy spotkało się dziś we Lwowie, jeden z nich online, pozostali przybyli osobiście na Ukrainę".

"My walczymy nie tylko fizycznie, ale też na froncie kulturalnym. Putin szerzy dezinformację na temat naszej tożsamości, języka i historii, na temat wszystkiego, co tworzy naszą kulturę" - oświadczył Tkaczenko. "Potrzebna jest nam nie jutro, ale już dzisiaj i tutaj solidarność oraz pomoc w sferach takich, jak blokada rosyjskich kanałów propagandy, sankcje przeciw rosyjskiej kulturze oraz odnowienie ukraińskiej kultury i promocja ukraińskiej kultury za granicą" - dodał.

Ukraiński minister powiedział, że podpisana w środę deklaracja zawiera konkretne rozwiązania, jak pomóc kulturze Ukrainy nie tylko za granicą, co jest bardzo ważne, ale również jak pomóc w samej Ukrainie, "tutaj, teraz, naszym artystom wrócić do pracy".

Wicepremier Gliński oznajmił, że trzeba wspierać ukraińską kulturę, ale przede wszystkim należy wysłać broń Ukrainie i zwiększyć sankcje nałożone na Rosję. "Jesteśmy tu by powiedzieć, że ta wojna jest naszą wojną. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za sytuację na Ukrainie. Musimy wywrzeć presję na liderach europejskich, aby być razem z Ukrainą. Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale walczy również o Polskę, Litwę, Czechy i o całą cywilizację" - wskazał.

Gliński powiedział, że w deklaracji znalazły się też zapisy o potrzebie wywarcia presji w obszarze sankcji, dotyczących kanałów rosyjskiej propagandy. "Muszą one zostać zastąpione, tam gdzie to jest możliwe, kanałami ukraińskimi" - zaznaczył.

"Deklaracja dotyczy także funduszy. W dzisiejszym memorandum mówimy o funduszu na wsparcie kultury: z pieniędzy tych zostaną wsparci ukraińscy artyści, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, część z funduszy zostanie przeznaczona na odbudowę zniszczonych instytucji kultury oraz na wiele innych działań" - przekazał polski wicepremier.

"Ten fundusz absorbowałby środki z bardzo różnych źródeł, nie tylko z Unii Europejskiej i krajów naszego regionu, ale też bogatych krajów, które chciałyby pomóc. To będzie platforma, która będzie przyjmowała pieniądze z całego świata na pomoc ukraińskiej kulturze" - poinformował.

Ministrowie omówili też kwestię zrabowanych przez Rosjan dóbr kultury. "Prędzej czy później, będziemy formułowali wnioski restytucyjne" - zapowiedział Gliński. Chociaż, jak dodał "wnioski dotyczące dziedzictwa zagrabionego przez Rosję z Polski są już dawno złożone i od lat nie ma żadnej reakcji, więc to jest trudne". "Złodziej ukradł, uciekł do siebie i będzie to trzymał, natomiast świat musi się o tym dowiedzieć" - podkreślił.

Minister kultury Litwy Simonas Kairys poinformował, że podczas środowego spotkania dużo miejsca zajęła dyskusja o polityce informacyjnej. "To bardzo ważne, bo jako ministrowie kultury nie odpowiadamy za broń. Jednak obecnie informacja również staje się bronią. W tym przypadku próbujemy współpracować, aby zablokować kanały rosyjskiej propagandy i próbujemy popchnąć do tego kanały UE. Ale musimy też myśleć o Internecie, bo nie jest łatwo zmienić sposób, jak i skąd ludzie czerpią informacje. Jedną z barier jest język" - tłumaczył.

Deklarację podpisali ministrowie kultury Polski, Ukrainy, Czech, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji i Rumunii.

Ze Lwowa Olga Łozińska