Ministrowie obrony Filipin i USA: pakt obronny będzie utrzymany

Filipiny utrzymają umowę z USA regulującą zasady pobytu na ich terytorium amerykańskich wojsk – poinformowali w piątek szefowie resortów obrony obu krajów. Podpisany w 1998 roku traktat Visiting Forces Agreement (VFA) określa status tysięcy żołnierzy USA rotacyjnie przebywających na Filipinach.

Decyzja, którą podjął prezydent Filipin Rodrigo Duterte, zapadła ostatecznie po czwartkowym spotkaniu amerykańskiego ministra obrony Lloyda Austina i jego filipińskiego odpowiednika Delfina Lorenzany. Świadczy o powrocie do wzajemnych zobowiązań obronnych i stanowi zapowiedź kontynuowania wspólnych manewrów wojskowych, w tym na wodach, do których prawa roszczą sobie Chiny.

Deklaracja o utrzymaniu w mocy umowy o pobycie amerykańskich wojsk zakończyła trwającą od lutego 2020 roku niepewność powodującą napięcie w relacjach Manili z Waszyngtonem.

Prezydent Duterte wypowiedział pakt obronny po nałożeniu przez Senat USA sankcji na członków filipińskiej administracji i anulowaniu amerykańskiej wizy wydanej jednemu z bliskich współpracowników szefa państwa. Później jednak częściowo wycofał się z tej decyzji. Choć w kolejnych miesiącach wysocy rangą filipińscy urzędnicy, w tym szef MSZ Teodoro Locsin, zapewniali o gotowości do rozmów i deklarowali, że Filipiny chcą dalszej zachodniej obecności na Morzu Południowochińskim, to przez blisko półtora roku przyszłość amerykańsko-filipińskich relacji obronnych pozostawała niejasna.

Filipiny od dziesięcioleci są ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku oraz Morza Południowochińskiego. W 1951 roku kraje podpisały umowę o wzajemnej pomocy wojskowej, wzmocnioną w 2014 roku paktem o wzmocnionej współpracy obronnej.

Azjatycki archipelag jest dla Waszyngtonu strategicznie ważny ze względu na asertywną postawę rządu w Pekinie, który zgłasza pretensje do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw - Filipin, Wietnamu, Malezji i Brunei. Z perspektywy USA chińskie roszczenia zagrażają status quo i swobodzie żeglugi w regionie.

W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił roszczenia terytorialne Chin wobec Filipin. Władze w Pekinie zignorowały jednak to orzeczenie, a na spornym obszarze stale dochodzi do incydentów.

Komentując podjętą przez Dutertego decyzję o utrzymaniu umowy o pobycie amerykańskich żołnierzy prezydencki rzecznik Harry Roque ocenił, że u jej podstaw leżą interesy strategiczne Filipin i jasne stanowisko Amerykanów w sprawie ich zobowiązań wynikających z traktatu obronnego z 1951 roku. W lipcu Stany Zjednoczone powtórzyły deklarację, że atak na filipińskie jednostki na Morzu Południowochińskim spowoduje wynikającą z traktatu reakcję.

