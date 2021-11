Ministrowie obrony Ukrainy i W. Brytanii zaniepokojeni aktywnością Rosji wzdłuż ukraińskich granic

Nie chcemy w żaden sposób strategicznie otoczyć Rosji - podkreślili we wspólnym oświadczeniu ministrowie obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow i Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Wyrazili przy tym zaniepokojenie aktywnością Rosji wzdłuż ukraińskich granic.

Ukraina i Wielka Brytania to strategiczni partnerzy w sferze bezpieczeństwa i obrony - napisano w opublikowanym w środę oświadczeniu po wtorkowym spotkaniu ministrów w Kijowie.

Przypomniano, że w ubiegłym tygodniu w Londynie podpisano międzyrządową umowę ramową, która jest dalszym etapem realizacji wspólnych projektów poświęconych wzmocnieniu marynarki wojennej Ukrainy.

"Nasze rządy nie chcą być nieprzyjacielskie ani nie chcą w żaden sposób strategicznie otoczyć czy osłabić Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy zaniepokojeni gromadzeniem wojsk i aktywnością Rosji wzdłuż granic Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

Zaznaczono, że Londyn stoi "ramię w ramię z narodem ukraińskim i będzie utrzymywać swoje niezachwiane oddanie na rzecz jego wsparcia". Ukraińska suwerenność i integralność terytorialna są niepodważalne - dodano.

Niespełna miesiąc temu dziennik "The Times" podał, że brytyjski rząd prowadzi rozmowy z Ukrainą w sprawie sprzedania jej broni, co byłoby pierwszą taką transakcją między tymi państwami. Według gazety chodzi przede wszystkim o pociski rakietowe Brimstone. Z kolei w niedzielę "Daily Mirror" ujawnił, że grupa zadaniowa brytyjskich sił zbrojnych, licząca do 600 żołnierzy, jest w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie w związku z obawami, że rosyjskie wojska gromadzące się w pobliżu granicy planują inwazję na ten kraj.

W poniedziałek wieczorem o poparciu dla Ukrainy zapewnił też premier Boris Johnson. W szerszym przemówieniu na temat brytyjskiego zaangażowania na świecie, wygłoszonym podczas przyjęcia wydanego przez lorda majora gminy City of London, wyraził nadzieję, że inne kraje europejskie zrozumieją, iż "nadchodzi wybór pomiędzy szprycowaniem się coraz większą ilością rosyjskich węglowodorów przez gigantyczne nowe rurociągi a staniem w obronie Ukrainy oraz pokoju i stabilności".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska