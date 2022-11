Ministrowie sprawiedliwości G7: będziemy wspólnie koordynować śledztwa w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie

Ministrowie sprawiedliwości państw G7 zgodzili się podczas wtorkowego spotkania w Berlinie na utworzenie wspólnej sieci koordynującej dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych. Celem jest ściganie podejrzanych o okrucieństwa i zbrodnie wojenne na Ukrainie.

"Sądowe zbadanie zbrodni, popełnionych na Ukrainie, może zająć lata, a nawet dziesięciolecia. Ale będziemy do tego dobrze przygotowani, i będziemy nad tym pracować tak długo, jak będzie to konieczne" - zaznaczył w oświadczeniu końcowym minister sprawiedliwości RFN Marco Buschmann.

W dwudniowym spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów G7 w Berlinie uczestniczyli także prokuratorzy z Międzynarodowego Trybunału Karnego, prokurator federalny Niemiec i minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska.

We wspólnej deklaracji ministrowie potwierdzili, że kraje G7 zapewnią w każdym z państw grupy centralny krajowy punkt kontaktowy do ścigania zbrodni międzynarodowych. Jak wyjaśnił Buschmann, umożliwi to wymianę informacji dotyczących dowodów i procedur prawnych między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Podkreślił też, że zeznania ofiar napaści na tle seksualnym powinny być nagrywane w taki sposób, aby mogły stanowić dowód w sądzie - tak, aby ofiary składały swoje zeznania tylko raz.

Buschmann, który określił wtorkowe rozmowy "pierwszym tego rodzaju spotkaniem w historii G7", już w przeszłości chwalił wiodącą rolę Niemiec w ściganiu zbrodni wojennych w innych krajach - podsumowuje Reuters. Przypomina, że zgodnie z zasadami jurysdykcji międzynarodowej Niemcy skazały dwóch byłych oficerów syryjskiego wywiadu w przełomowym procesie, toczącym się w sprawie stosowania przez państwowy reżim w Syrii tortur.