Ministrowie z Portugalii, Francji i Niemiec: Europa będzie musiała odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy

Europa będzie musiała odegrać kluczową rolę, tak jak zrobiły to USA po II wojnie światowej, aby pomóc w odbudowie Ukrainy - powiedzieli w opublikowanym w czwartek wspólnym wywiadzie dla portalu Politico ministrowie ds. europejskich Portugalii, Francji i Niemiec.

"Europa będzie musiała odegrać kluczową rolę, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone z Planem Marshalla, aby pomóc w odbudowie Ukrainy" - powiedział portugalski sekretarz stanu ds. europejskich Tiago Antunes.

Niemiecka minister stanu Anna Luehrmann, zapytana czy w związku z tym UE aktywnie włączy się w budowanie nowoczesnej demokratycznej administracji w krajach przystępujących do Wspólnoty, odpowiedziała, że Europa będzie musiała "zapewnić bardzo konkretne wsparcie techniczne, wysyłając ekspertów, którzy pomogą zbudować solidną administrację, system sądowniczy i tak dalej".

Wtórowała jej francuska minister Laurence Boone: "wzmocnienie rządów prawa, sądownictwa, niezależności mediów, walki z korupcją, finansowania partii - wszystko to jest bardzo istotne".

Jednocześnie troje ministrów zaproponowało rozwiązanie akcesyjne, które - jak zauważa Politico - jest de facto wprowadzeniem Unii różnych prędkości, czyli czegoś, co było dotychczas tematem tabu.

"Musimy inaczej myśleć o rozszerzeniu. Kiedyś było tak, że po spełnieniu wszystkich kryteriów można było przystąpić do UE. Teraz mówimy, że wasze przystąpienie do UE leży w naszym fundamentalnym interesie bezpieczeństwa. Będziemy wspierać was w spełnianiu niezbędnych kryteriów. To inny sposób myślenia. I sądzę, że ten sposób myślenia naprawdę dotarł do wszystkich stolic UE, także do Brukseli" - powiedziała Luehrmann.

Jednak Boone doprecyzowała, w czym tkwi sedno takiej propozycji: "Nasza trójka przygląda się niektórym propozycjom stopniowego przystępowania do UE."

Z Brukseli Artur Ciechanowicz