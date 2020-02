Ministrowie zdrowia państw UE apelują o współpracę z ChRL w walce z koronawirusem

Ministrowie zdrowia państw UE przyjęli w czwartek w Brukseli konkluzje, w których wzywają m.in. do wsparcia Chin w walce z epidemią koronawirusa, dalszej współpracy krajów unijnych i eliminowania dezinformacji na temat epidemii.

Nadzwyczajne spotkanie w sprawie epidemii zostało zorganizowane na wniosek Niemiec, Włoch i Francji; we wszystkich tych krajach stwierdzono przypadki zakażenia nowym wirusem.

W konkluzjach ministrowie z zadowoleniem przyjmują skuteczną reakcję UE na wyzwania wynikające z wybuchu epidemii i wzywają państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środków w celu zacieśnienia współpracy. Wzywają także Komisję Europejską do przeanalizowania sposobów na ułatwienie państwom członkowskim dostępu do środków ochrony indywidualnej oraz do oceny konsekwencji dostępności leków w kontekście globalnych zagrożeń dla zdrowia.

Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

7 lutego prezydencja chorwacka przeprowadziła wideokonferencję na wysokim szczeblu, na której delegacje państw członkowskich wraz z przedstawicielami KE i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dokonali przeglądu sytuacji w związku z epidemią i omówili związane z tym kwestie dotyczące zdrowia publicznego.

Bilans śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrósł w czwartek aż o 254, a liczba potwierdzonych zakażeń o prawie 15 tys. - wynika z oficjalnych danych. Do północy ze środy na czwartek w Chinach kontynentalnych infekcję potwierdzono u prawie 60 tys. pacjentów. 1367 spośród zakażonych zmarło, a 5911 wyzdrowiało i zostało już wypisanych ze szpitali - podały w czwartek chińskie media, powołując się na najnowsze dane państwowej komisji zdrowia.

Rekordowe wzrosty dotyczą prowincji Hubei w środkowych Chinach w ognisku epidemii, gdzie w środę stwierdzono 242 zgony spowodowane wirusem i potwierdzono 14 840 zakażeń. Dobowa liczba zgonów była tam dwa razy wyższa, a wykrytych infekcji - prawie dziesięciokrotnie wyższa niż poprzedniego dnia.

Komisja zdrowia prowincji poinformowała, że znaczny wzrost liczby nowych przypadków zakażeń wynika z tego, że uwzględniono przypadki zdiagnozowane przy użyciu nowych metod klinicznych. Chińskie media podały, że polegają one na wykorzystaniu tomografii komputerowej (CT) do potwierdzania przypadków zakażeń, co umożliwia szpitalom szybsze izolowanie osób zainfekowanych.

Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię, a także na USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony - na Filipinach i w Hongkongu.

Koronawirus, którego po raz pierwszy wykryto w Wuhan, stolicy prowincji Hubei, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

Z Brukseli Łukasz Osiński