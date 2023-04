Misja USA przy OBWE: rosyjscy żołnierze to mordercy, a nie dzielni wojownicy

Żołnierze Rosji, którzy walczą na Ukrainie, to mordercy, a nie dzielni wojownicy - oświadczyła na Twitterze misja USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

"Rosyjscy żołnierze to nie są dzielni wojownicy, ale mordercy i przestępcy, którzy prowadzą brutalną, krwawą i nieludzką wojnę. Regularnie mordują cywilów w sposób najbardziej koszmarny i barbarzyński, wygłaszając nonsensy o nazistach, kiedy to, co tak naprawdę powinni zrobić, to spojrzeć w lustro" - napisała w niedzielę amerykańska misja, zamieszczając krótki film obrazujący okrucieństwa rosyjskich wojskowych. (https://tinyurl.com/mvk9p2hz)

W filmie stwierdzono, że Rosjanie dokonują obecnie na Ukrainie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Winni tych zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - podkreślono.

W oświadczeniu amerykańskiej misji przy OBWE, wygłoszonym przez ambasadora Michaela Carpentera, do którego link zamieszczono we wpisie na Twitterze, czytamy, że "w zeszły piątek rosyjskie siły zbrojne zaatakowały zamieszkane tereny Słowiańska na Ukrainie. W ataku zginęło piętnaście osób, w tym dwuletni chłopiec. Ta rzeź ujawnia prawdziwe oblicze działań wojennych Federacji Rosyjskiej".

"Wciąż przybywa dowodów na zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, które są szeroko rozpowszechnione. Zaledwie w zeszłym tygodniu (...) pojawiło się wideo przedstawiające członka rosyjskich sił zbrojnych, który używa noża do odcięcia głowy uwięzionemu ukraińskiemu żołnierzowi, gdy ten jeszcze żyje. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy film, na którym członkowie rosyjskich sił ranią i okaleczają Ukraińców w okropny sposób. To nie jest sprawność wojskowa. To nie jest kodeks postępowania wojownika. To po prostu nieludzkie i złe. Jednak takie incydenty nie należą do rzadkości" - stwierdził Carpenter.

Ambasador USA przy OBWE podsumował, że opisane przez niego przykłady zbrodni pokazują, iż rosyjski wysiłek wojenny nie jest udany, a przeciwnie - popełniane przez Rosjan na Ukrainie zbrodnie to "oznaki desperacji i porażki".

"A jednak przedstawiciele Rosji na tej sali nadal zaprzeczają prawdzie. Nadal wykorzystują to ciało (OBWE) do szerzenia dezinformacji i kłamstw. Ale my wiemy lepiej. Widzimy przez to wszystko. Jak powiedział kiedyś słynny Rosjanin +My wiemy, że kłamią. Oni wiedzą, że kłamią. Oni wiedzą, że my wiemy, że kłamią. My wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią. Ale oni nadal kłamią+" - podsumował Carpenter na wystąpieniu przed Stałą Radą OBWE w Wiedniu.

Autorem przytoczonego przez Carpentera stwierdzenia jest noblista Aleksander Sołżenicyn, autor "Archipelagu GUŁag", w którym opisano zbrodniczą działalność systemu komunistycznego ZSRR.