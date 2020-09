Mistrz włoskiej kuchni Massimo Bottura: kreatywność nie ma granic

Kreatywność w kuchni nie ma granic, miesiące lockdownu były cennym czasem, w którym mogłem ją rozwinąć w najlepszy sposób - powiedział PAP słynny włoski szef kuchni Massimo Bottura, właściciel restauracji w Modenie uznanej kilka razy za najlepszą na świecie.

W Rimini, w regionie Emilia-Romania, Bottura zorganizował w miniony weekend pierwszy po narodowej kwarantannie festiwal włoskiej kuchni z udziałem 24 wybitnych szefów kuchni z całego kraju.

Trzydniowa impreza prezentacji, degustacji i szkoleń odbyła się w historycznym centrum miasta w klimacie filmów urodzonego tam przed stu laty Federico Felliniego. Tytuł tego wielkiego kulinarnego show to "Al Meni", co w miejscowym dialekcie znaczy "ręce". Festiwal przyciągnął tysiące ludzi, od których wymagano przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Massimo Bottura uważany jest za króla włoskich kucharzy i jednocześnie za wizjonera oraz filozofa kuchni. W ostatnich latach, a zwłaszcza w obecnym okresie pandemii, swą energię i siły poświęca wielkiej inicjatywie dobroczynnej pod nazwą Refektarz. W jej ramach znani kucharze i tysiące ochotników w kraju i za granicą przygotowują jedzenie dla ubogich i potrzebujących - w Mediolanie, Paryżu, Londynie, Meksyku, Limie.

"Ochotnicy, którzy tam działają to współczesne anioły"- ocenił w rozmowie z PAP.

Podczas narodowej kwarantanny we Włoszech wraz ze swoją ekipą kucharzy gotował także dla pracowników służby zdrowia.

Wspominając miesiące zamknięcia kraju włoski restaurator stwierdził: "To był zapewne najtrudniejszy czas i byłby prawdziwym koszmarem, gdybym nie postanowił zrobić tego, co mi się udało. To był dla mnie cenny czas, który postanowiłem wykorzystać jak najlepiej, by stworzyć coś nadzwyczajnego".

"Czułem, że wokół, na całym świecie, panuje ciemność i że zarazem jesteśmy wszyscy połączeni, bo znaleźliśmy się w takiej samej sytuacji"- zauważył.

Podkreślił, że pracował wtedy jednocześnie nad kilkoma projektami restauracji w kilku krajach, a u siebie, w Modenie zmienił menu inspirując się okładką płyty zespołu The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Jak wyjaśnił, nad nową kartą dań pracował przez trzy miesiące ze swoimi kucharzami, między innymi z Japonii i Kanady i to im - jak zapewnił - oddał inicjatywę. W jego ocenie powstało w ten sposób najlepsze menu ze wszystkich dotychczasowych.

"Kiedy 2 czerwca, po kwarantannie, otworzyliśmy naszą restaurację, ustawiła się przed nią bardzo długa kolejka ludzi, którzy przyszli na obiad. Wtedy poczułem, że ciemność ustąpiła i że rozbłysło światło radości, kreatywności i przyszłości"- stwierdził Bottura.

"Od tamtej chwili pracujemy bez przerwy" - dodał.

Na uwagę, że jest prawdopodobnie jedynym restauratorem, który nie narzeka z powodu skutków pandemii, Bottura odpowiedział: "Ja nazywam ten czas cennym, bo była to szansa, by wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. Ja to zrobiłem i dlatego nie mogę niczego żałować, ani jednego dnia".

"Kiedy było mi bardzo źle i byłem przybity w kwietniu, moja córka powiedziała mi: +tato, jeśli ty upadniesz , to runie wszystko z tobą+. Zrozumiałem, że muszę działać, a po tych słowach obudziłem się w zupełnie innym stanie ducha"- wspominał włoski restaurator.

Przyznał, że dostarczanie potraw do domów to doskonały pomysł w kryzysie pandemii. "Ale ja jestem Włochem, ja chcę objąć mojego gościa, poczuć jego energię, podjąć go u siebie"- dodał.

Przed kilkoma laty Bottura "wypowiedział wojnę" daniu pod nazwą spaghetti bolognese, które serwowane jest na całym świecie jako jeden z rzekomych symboli włoskiej kuchni. Tłumaczył wtedy w mediach, że we włoskiej tradycji kulinarnej nie ma takiej potrawy, gdyż sos mięsno-pomidorowy należy łączyć wyłącznie z makaronem tagliatelle, który ma inną strukturę.

Zapytany przez PAP, czy wygrał tę batalię, odparł, że uważa się za zwycięzcę.

"Absolutnie wygrałem, bo pokazałem, że jest lepsze rozwiązanie. Wyjaśniałem cierpliwie, że kiedy dodamy taki sos do spaghetti , to on po prostu ześlizgnie się. Efekt jest taki, że nawijamy na widelec same spaghetti, a na dnie talerza zostaje nam sos, który trzeba zjeść oddzielnie"- zauważył wielokrotnie nagradzany szef kuchni. Jego zdaniem w ten obrazowy sposób udało mu się przekonać wiele osób.

"Mówię tu o rzeczach praktycznych, ale dla mnie gotowanie to kreatywność, realizacja marzeń, sztuka; o to w tym chodzi"- powiedział Bottura.

Z Rimini Sylwia Wysocka