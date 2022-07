Mleczarski gigant z Polski przejmuje w Afryce

Mleczarski potentat znad Wisły przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski Bel podpisali umowę sprzedaży udziałów w marokańskiej spółce Safilait, należących do Bel.

Jak informuje portalspozywczy.pl, zakład produkcyjny Safilait, usytuowany w regionie Fkih Ben Saleh, działa na marokańskim rynku od 2006 roku i jest obecnie trzecim graczem na rynku mleczarskim w tym kraju. Spółka zatrudnia ponad 1500 pracowników, generując rocznie 1,100 mld drihams (MAD) przychodu. Specjalizuje się w przetwórstwie mleka świeżego i UHT, oraz świeżych produktów mlecznych.

Według Właścicieli Grupy Polmlek Andrzeja Grabowskiego i Jerzego Boruckiego ta transakcja umożliwi Polmlekowi realizację długofalowego planu ekspansji zagranicznej, w której pierwszym krokiem jest zaistnienie na rynku marokańskim, z ugruntowaną i znaną lokalną marką oraz doświadczonym zespołem menadżerów i specjalistów z Safilait. Dzięki przejęciu marokańskiego zakładu otwiera się dla Grupy Polmlek możliwość szerokiego zaistnienia na rynku afrykańskim, który rozwija się najdynamiczniej na świecie.

Czytaj więcej w portalspozywczy.pl