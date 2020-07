Młodzi Nepalczycy przeciw działaniom rządu w czasie epidemii (reportaż)

W Nepalu gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a młodzi Nepalczycy podejmują protesty, również głodowe, przeciw korupcji i niekompetencji rządu w walce z epidemią. Żądają rozszerzenia skali testów i przejrzystej strategii walki z wirusem.

W piątek 26 czerwca kilku młodych ludzi rozłożyło plakaty na średniowiecznym placu królewskim w Patanie i zaczęło mościć sobie siedziska na stopniach świątyni w pobliżu pałacu, jednej z największych atrakcji turystycznych miasta.

25-latek o przydomku Iih razem z aktywistami ruchu Dość Tego rozpoczął satyagrahę - głodówkę do śmierci. Protestujący, którzy odmawiają nie tylko przyjmowania pożywienia, ale i wody, domagają się od rządu zwiększenia liczby testów na koronawirusa i przejrzystej strategii postępowania wobec epidemii; żądają też, by położono kres korupcji polityków i biurokratów, którzy wykorzystują epidemię do bogacenia się.

"Rząd zamknął kraj i nas wszystkich w domach 24 marca, kiedy mieliśmy dwa przypadki koronawirusa" - mówi PAP Arun Sapkota, jeden z uczestników serii ulicznych protestów, które mimo surowego zakazu zgromadzeń i ogólnokrajowej kwarantanny trwają od początku czerwca. "Władze mówiły, że dzięki kwarantannie powstrzymamy epidemię. Trzy miesiące później mamy 13 tys. przypadków choroby" - dodaje.

Demonstrujący, w większości ludzie młodzi, zorganizowali się w mediach społecznościowych. Na Facebooku do grupy "Covid-19 Nepal: Enough is Enough" (ang. Covid-19 w Nepalu: dość tego) należy ponad 200 tys. osób. "W czasie ogólnokrajowej kwarantanny media zalewały nas informacjami o chaosie w testowaniu na koronawirusa i w ośrodkach kwarantanny. Rząd wydawał się bezczynny. Wszystko to sprawiało, że się dusiliśmy" - powiedział Ilh w wywiadzie dla portalu OnlineKhabahar.com podkreślając, że wcześniej wszyscy uczestnicy protestów miesiącami siedzieli w domach, apelując do społeczeństwa o przestrzeganie reguł kwarantanny.

"Ale oprócz nas są ludzie z niższych klas społecznych, którzy naprawdę potrzebowali pomocy od rządu" - podkreślił. Zdaniem protestujących władze, mimo nacisków ekspertów, mediów i presji społecznej, nie zajęły się poważnie epidemią, a ich działanie nie było skuteczne. "To mnie przekonało, że nie mamy innego wyjścia niż protest uliczny" - dodał Ilh.

Źródła PAP w ministerstwie zdrowia oraz dziennik "The Kathmandu Post" twierdzą, że w czasie epidemii od pracy w specjalnie powołanych komisjach i ministerstwie odsunięto epidemiologów i statystyków, zastępując ich specjalistami z innych dziedzin medycyny, w tym ginekologii.

28 czerwca "The Kathmandu Post" opisał wpływy doradcy ministra zdrowia dr Khema Karkiego, który zastępował ekspertów swoimi ludźmi.

Obecnie Nepal notuje codziennie około 400-500 nowych przypadków, a samo ministerstwo zdrowia oszacowało, że do połowy lipca liczba zakażonych osiągnie 40 tys.

"Staraliśmy się zachować dystans w czasie protestu, zależało nam na bezpieczeństwie uczestników" - zapewniła PAP Nagma Shrestha, jedna z organizatorek demonstracji, która według samych uczestników nie ma liderów.

"Wszyscy jesteśmy liderami tego ruchu" - przekonuje Shrestha dodając, że jest apolityczny. "Pierwsza demonstracja została rozpędzona przez policję, która użyła armatek wodnych i pałek bambusowych" - opowiada 29-letni Rohit Poudel, jeden z uczestników. "Potem,już w całym kraju wszystko przebiegało pokojowo, bezpiecznie. Policjantom rozdawaliśmy kwiaty" - dodaje.

Tym samym rząd stracił argumenty dotyczące domniemanych chuligańskich wybryków na ulicach i w połowie czerwca złagodził kwarantannę, częściowo odmrażając gospodarkę. "Dzięki temu najbiedniejsi ludzie, robotnicy i rolnicy, którzy nagle stracili źródło utrzymania, mogli wrócić do pracy" - zauważa Poudel.

Złagodzenie kwarantanny przyniosło wzrost wykrytych przypadków koronawirusa. "Głównie dlatego, że na szerszą skalę zaczęto wykonywać testy" - tłumaczy PAP lekarz ze szpitala chorób tropikalnych z Katmandu, któremu za rozmowę z mediami grozi zwolnienie. "Fatalny stan ośrodków kwarantanny i brak testów dla ludzi wracających zza granicy doprowadził do powstania ognisk koronawirusa" - podkreśla.

Specjalista zwraca uwagę, że rząd nie chce zrezygnować z nieskutecznych testów na antyciała zakupionych w Chinach za pośrednictwem firmy Omni, rzekomo powiązanej z rządzącą partią komunistyczną. Skarb państwa przepłacił za testy, a wobec pośrednika i osób w ministerstwie zdrowia, w tym doradcy Karkiego, wszczęto śledztwa.

Źródła PAP w ministerstwie twierdzą, że sugestie ekspertów dotyczące zrezygnowania z testów na antyciała i zwiększenia zakresu testów wykorzystujących łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) są zbywane, a specjaliści tracą dostęp do ministerstwa.

"To nie jest zwykła niekompetencja ze strony rządu" - mówi PAP Sarina Rai, znana aktywistka z Katmandu. "Kolejny raz ludzie w tym systemie bogacą się na ludzkiej tragedii" - dodaje, przypominając zarzuty korupcyjne wobec partii opozycyjnej, które pojawiły się po trzęsieniu ziemi sprzed pięciu lat.

W poniedziałek w nocy Sudan Gurung, jeden z głodujących na placu królewskim, został odwieziony do szpitala uniwersyteckiego. Aktywiści kontynuują głodówkę i planowane są kolejne uliczne protesty.

Z Katmandu Paweł Skawiński