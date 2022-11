Mocny zwrot polityczny w Izraelu. Do głosu dochodzi radykalna prawica

Wybory do izraelskiego parlamentu - Knesetu - oznaczają powrót Benjamina Netanjahu do władzy. Czy nowy-stary rząd może zmienić ostrożne podejście Izraela do wojny na Ukrainie?

Wiele wskazuje na to, że koalicjantem Benjamina Netanjahu w nowym rządzie zostanie skrajnie prawicowy sojusz Religijny Syjonizm.

Sprawa wojny na Ukrainie stanowiła marginalny wątek w debacie w Izraelu w trakcie kampanii wyborczej do Knesetu.

Podstawową niewiadomą pozostaje reakcja nowego rządu na działania Iranu na Ukrainie.