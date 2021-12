Moderna: trzecia dawka naszej szczepionki powinna chronić przed Omikronem

Trzecia dawka szczepionki Moderny przeciwko Covid-19 37-krotnie zwiększa poziom przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron koronawirusa - podała w poniedziałek firma. Według niej ma to wskazywać, że dodatkowa dawka zapewnia ochronę przed infekcją nowym wariantem koronawirusa.

"Pokazaliśmy, że jeśli otrzymasz dodatkową dawkę, dostajesz dobre wzmocnienie poziomu przeciwciał, a to powinno być skorelowane z ochroną [przed Omikronem]" - powiedział dziennikowi "Wall Street Journal" dyrektor ds. medycznych Moderny Paul Burton.

W ramach badania sprawdzono krew 100 ochotników, podzielonych na pięć grup pod kątem rodzaju i ilości przyjętej dawki przypominającej. W zetknięciu ze sztucznym pseudowirusem przypominającym Omikron, poziom przeciwciał neutralizujących wirusa wzrósł średnio 37-krotnie u osób, które przyjęły standardowo podawaną przy trzecim szczepieniu dawkę 50 mikrogramów i 83-krotnie u osób, które przyjęły dawkę 100 mikrogramów. Podobne wyniki zanotowano też u osób, które przyjęły opracowywane przez koncern szczepionki specjalnie przystosowane do poprzednich wariantów wirusa.

Wstępne wnioski z tych badań są podobne do tych, które przeprowadziły Pfizer i BioNTech, które również sugerowały że dodatkowa dawka preparatu daje ochronę przed Omikronem.

Mimo to, Moderna poinformowała w poniedziałek, że pracuje nad specjalną adaptacją swojej szczepionki przeciwko Omikronowi, która ma trafić do badań klinicznych w przyszłym roku. Jednocześnie trwają pracę nad włączenie nowego wariantu do szczepionki skojarzonej, mającej chronić przed wieloma wariantami.