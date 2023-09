Pogarsza się sytuacja w kraju, który dysponuje jednym z najbogatszych złóż gazu na świecie. Bierność prezydenta Turkmenistanu i jego otoczenia wobec problemów spycha republikę w społeczno-gospodarczą przepaść. Czy Turkmeni powiedzą dość?

Wyzwania społeczne i gospodarcze, przed którymi stanął Turkmenistan, pogłębiają się przy całkowitej bierności władz. Gurbanguly Berdimuhamedow przekazał prezydenturę synowi Serdarowi, co szumnie nazwano "wyborami", jednak to także nie przyniosło żadnych zmian ani nawet widoków na poprawę bytu Turkmenów.

W kraju pogrążonym w kryzysie żywnościowym, który znalazł się u progu katastrofy humanitarnej, władza ogłasza otwarcie nowego inteligentnego miasta Arkadag (Obrońca - od tytułu, który nadał sobie były prezydent) dla 70 tysięcy starannie wyselekcjonowanych notabli i ich rodzin.

Do tej pory Turkmeni wydawali się pogodzeni ze swoim losem, ale ich cierpliwość i tolerancja wobec wybryków władzy zdają się być na wyczerpaniu. Czy republikę czeka powtórka z kirgiskich "kolorowych rewolucji"?

Turkmenistan to wciąż bogaty kraj bardzo biednych ludzi

Turkmenistan dysponuje jednymi z najbogatszych złóż gazu ziemnego na świecie i od kilku lat jest kluczowym dostawcą tego surowca dla Chin. Wydawało się, że po okresie pandemicznej stagnacji, gdy światowe gospodarki zaczynają przyspieszać, jak również w warunkach kryzysu energetycznego wywołanego atakiem Rosji na Ukrainę, Turkmenistan będzie miał swoje "pięć minut".

Choć faktycznie dochody z tytułu sprzedaży drożejącego surowca wzmocniły budżet państwa, to w żaden sposób nie przełożyło się to na poprawę poziomu życia Turkmenów niepodpiętych pod system władzy.

Od kilku lat sytuacja żywnościowa w republice systematycznie się pogarsza. Przez pewien czas sytuację tę ratowały sklepy państwowe z dotowanymi artykułami pierwszej potrzeby, ale nawet w tym przypadku dostawy zaczęły być coraz mniejsze i rzadsze. Dodatkowo władze wprowadzały coraz więcej restrykcji, by ograniczyć kolejki przed sklepami.

Sytuację ratowała też półlegalna sprzedaż na bazarach, a nawet pokątnie na ulicach. Oferowane artykuły były jednak o wiele droższe niż w dotowanych sklepach. Na ten "luksus" stać tylko Turkmenów, którzy pracują za granicą, głównie w Turcji, Kazachstanie i Rosji. Z tym, że po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej popadająca w kryzys gospodarczy Rosja przestaje być atrakcyjnym pracodawcą, a to odbija się na sytuacji życiowej sporej części Turkmenów. Dodatkowo Ankara przychyliła się do prośby Aszchabadu o ograniczenie w wydawaniu wiz dla Turkmenów.

Coraz więcej obywateli republiki decyduje się więc na ostateczne opuszczenie kraju, nie widząc perspektyw i nie wierząc w poprawę sytuacji. Oficjalne dane nie są dostępne lub odzwierciedlają "alternatywną" rzeczywistość, ale nieoficjalne mówi się nawet o 50-procentowym spadku populacji.

Spirala społecznego niepokoju nakręca się w Turkmenistanie

Wydawałoby się, że potęgowanie kryzysu i bierność władz już dawno powinny aktywizować społeczeństwo do wystąpienia przeciwko autorytarnym rządom klanu Berdimuhamedowów. Zwłaszcza że Turkmeni mają przykłady takich wystąpień regularnie w Kirgistanie czy w sąsiednim Kazachstanie w styczniu 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, że proces dojrzewania zarzewia buntu i koordynacja społecznych działań na masową skalę są bardzo utrudnione w kraju, w którym władza ma pełną kontrolę nad mediami, a internet jest pod ścisłą kontrolą.

Niemniej pierwsze zderzenie ze społecznym wystąpieniem już miało miejsce, na szczęście dla władz w skali lokalnej. Sam wybuch niezadowolenia w miejscowości Bayramaly był ogromnym zaskoczeniem dla oficjeli w wilajecie (prowincji) Mary i nawet policja nie odważyła się na bezwzględne spacyfikowanie grupy sprzedawców blokujących drogę oraz kobiet, które domagały się zniesienia ograniczeń w kwestii przysługującej ilości (np. liczba bochenków chleba, kilogramów mąki, litrów oleju, sztuk jajek itp.) subsydiowanej żywności na osobę.

Pomimo tego ostrzeżenia Aszchabad zdawał się nie dostrzegać problemu, zapewne licząc na lojalność sił bezpieczeństwa.

Pogłębiające się braki w dostawach żywności, gwałtowny wzrost jej cen i zapowiedź wycofania władz z jej subsydiowania doprowadziły na początku sierpnia do pierwszych poważnych rozruchów w Turkmenbaszy, w których uczestniczyło według obserwujących protest dziennikarzy kilkuset mieszkańców.

W dodatku miał miejsce, podczas gdy w niedalekim kurorcie Awaza odpoczywał prezydent. Tę niezwykle niebezpieczną dla władzy sytuację udało się na razie burmistrzowi Amangałdiemu Izajewowi załagodzić obietnicą szybkiego rozwiązania kryzysu.

Początkowo zresztą burmistrz nie zamierzał wyjść do protestujących, a delegowani urzędnicy poinformowali tłum, że jest on w podróży służbowej. Dopiero zagrożenie przez protestujących marszem na Awazę skłoniło go do spotkania z nimi.

Od tych wydarzeń minęło już kilka tygodni, w czasie których burmistrz obiecał zorganizować dostawy świeżej żywności. Brak jest doniesień o kolejnych rozruchach, ale nie oznacza to, że burmistrz dotrzymał słowa. W autorytarnym kraju równie dobrze miasto mogło zostać odizolowane i spacyfikowane przez siły bezpieczeństwa.

Warto wspomnieć, że kryzys żywnościowy nie jest jedynym punktem zapalnym w republice, bowiem w okresie letnim nastąpił długotrwały dotkliwy niedobór wody w niektórych prowincjach (wilajetach). Ta sytuacja doprowadziła do starć między rolnikami o dostęp do niewydolnego systemu irygacyjnego. Również w tym przypadku władze pozostały bierne, co skłoniło część rolników do przekopywania własnych, nielegalnych oczywiście rowów nawadniających. To z kolei skutkuje rosnącymi stratami wody, pogłębiającym się kryzysem hydrologicznym i wzrostem napięcia na terenach wiejskich.

Czy niepokoje społeczne przyniosą koniec ery Berdimuhamedowów?

Wystąpienie kilkuset mieszkańców Turkmenbaszy przeciwko władzy, choć nie było masowe i miało charakter lokalny, musiało jednak zaniepokoić Aszchabad. Choć trudno mówić o narastającej fali społecznego wzburzenia, to wszechwładza klanu Berdimuhamedowów zdaje się nieuchronnie zbliżać do końca. Bierność prezydenta i jego otoczenia wobec problemów spycha republikę w społeczno-gospodarczą przepaść. Zmiany nie nastąpią jednak szybko, przynajmniej dopóki Turkmeni mają "wentyl bezpieczeństwa" w postaci możliwości ucieczki z kraju.

Władze jednak starają się ten exodus ograniczyć, stosując rozmaite bariery administracyjne i rozwiązania siłowe, jak choćby wyciąganie młodych Turkmenów z samolotów. Jeśli jednak ucieczka z kraju zaczyna obejmować coraz szersze kręgi społeczne, włączając w to pracowników służb bezpieczeństwa, to w pałacu prezydenckim powinna palić się "czerwona lampka".

Wszystko wskazuje jednak na pogłębiające się oderwanie Berdimuhamedowów i ich popleczników od rzeczywistości, któremu towarzyszy brak poczucia odpowiedzialności za kraj. W końcu jednak Turkmeni przestaną zadowalać się mglistymi obietnicami krótkotrwałej poprawy sytuacji, jak miało to miejsce w Turkmenbaszy, i rozpoczną się rozruchy realnie zagrażające władzy. Być może właśnie takiego scenariusza obawia się prezydent, stąd decyzja o budowie ekskluzywnego miasta, które na co dzień zapewni notablom życie w luksusie i które łatwiej będzie bronić przed pozbawionym złudzeń narodem.

