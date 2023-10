Mołdawia: Ekspert: Kiszyniów czeka na grudniową decyzję o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z UE

W grudniu Rada Europejska podejmie decyzję, czy rozpoczną się rozmowy akcesyjne z Mołdawią i Ukrainą i mamy nadzieję, że decyzja ta będzie pozytywna – mówi PAP analityk Andrei Curararu. „To będzie jednak dopiero początek; najtrudniejsze wyzwania czekają nas potem” – dodaje.

"Jestem ostrożnym optymistą co do grudniowej decyzji Rady Europejskiej" - mówi PAP analityk Watchdog.md Andrei Curararu. "Najtrudniejsze wyzwania czekają Mołdawię później, na etapie konkretnej realizacji wymogów eurointegracyjnych" - dodaje.

Mołdawia, sąsiadująca z ogarniętą wojną Ukrainą, zmaga się z problemami gospodarczymi, jednocześnie próbując przeprowadzać reformy. Kij w szprychy proeuropejskich władz niezmiennie próbuje wstawiać Moskwa, skwapliwie dyskontując każde ich potknięcie i licząc na odbudowanie swoich wpływów w tym kraju.

Jak dodaje Curararu, to w dużej mierze sytuacja geopolityczna wpłynęła na zmianę unijnego klimatu w sprawie rozszerzenia i przyznania Mołdawii, obok Ukrainy, statusu kandydata.

Po inwazji Moskwy na Ukrainę, sąsiadująca z tym krajem Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku, a w czerwcu 2022 roku uzyskała status państwa kandydującego do UE. W kwietniu 2023 roku Parlament Europejski wezwał do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z tym krajem do końca 2023 roku, jeśli Mołdawia przejdzie dziewięć etapów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji, określonych przez Komisję Europejską. Decyzja ma zapaść podczas Rady Europejskiej w grudniu br.

"Poparcie dla rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Mołdawią słychać było na najwyższym szczeblu. Mówili o tym szefowa KE Ursula von der Leyen czy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. To, że miejsce Mołdawii jest w UE podkreślali przedstawiciele władz Niemiec, Francji, Rumunii, innych państw członkowskich" - dodał Curararu. W minionym tygodniu podczas szczytu Moldova Support Platform kraje zachodnie deklarowały dalsze poparcie dla unijnych aspiracji Kiszyniowa, a także konkretne, w tym finansowe, wsparcie dla reform.

"Komisja Europejska przyznała Mołdawii w ubiegłym roku status kandydata, warunkując dalszą perspektywę członkostwa reformami w dziewięciu obszarach, ale w niektórych z nich, np. w ramach walki z korupcją i w sądownictwie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia"- mówi PAP Andrei Curararu.

Carararu podkreśla, że większość Mołdawian popiera członkostwo w UE, a rządzące od 2020 r. proeuropejskie władze i prezydent Maia Sandu (od 2021 r.) traktują wstąpienie do UE jako priorytet swojej polityki. Mołdawia jest jednak wciąż obiektem żywotnego zainteresowania Moskwy, która stale oddziałuje na mołdawską politykę, gospodarkę i społeczeństwo przez szereg działań hybrydowych.

"Moskwa działa w Mołdawii m.in. wspierając polityków, media, biznes. Nie zawsze sięga do otwarcie prorosyjskie narracje, ale robi to, co wszędzie: dzieli, relatywizuje, przemyca swoje treści, straszy utratą rosyjskiego rynku zbytu i +zgniłym, pozbawionym wartości Zachodem+" - mówi ekspert.

Sytuacja gospodarcza, mocna obciążona przez wojnę, wywołany przez Rosję kryzys gazowy i kryzys uchodźczy, kładzie się cieniem na notowania proeuropejskich władz, co w perspektywie może im utrudnić działanie. Tymczasem eurointegracja to proces, który zajmie lata. Według optymistycznych planów Kiszyniowa akcesja do UE miałaby nastąpić do 2030 r.

"W tym kontekście potrzebne jest wzmocnienie komunikacji rządu ze społeczeństwem, tłumaczenie korzyści z przyszłego członkostwa. Bo o ile nasze władze świetnie sobie radzą na poziomie dyplomatycznym, to z czasem wewnątrz kraju mogą zacząć się problemy, jeśli sytuacja gospodarcza nie będzie się poprawiać, a Rosja będzie kontynuować swoje działania destabilizacyjne" - mówi analityk.

"Konieczne jest również zrozumienie z drugiej strony, unijnej, że gospodarczo Mołdawia odczuła skutki wojny nawet bardziej niż niektóre regiony Ukrainy. Mołdawia to jest niewielki kraj, w którym stosunkowo łatwo można przeprowadzić reformy, ale utrzymanie wsparcia z zewnątrz jest kluczowe. Z niektórymi wyzwaniami, jak np. w energetyce wobec rosyjskiego szantażu gazowego nie poradzimy sobie sami" - tłumaczy analityk.

Justyna Prus