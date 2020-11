Mołdawia: Frekwencja w wyborach prezydenckich do godz. 12 wyniosła 16,2 proc.

Do godz. 12 (godz. 11 w Polsce) frekwencja w wyborach prezydenckich w Mołdawii wyniosła 16,2 proc. – wynika z danych prezentowanych online przez Centralną Komisję Wyborczą tego kraju.

W niedzielnych wyborach w Mołdawii o objęcie funkcji głowy państwa walczy ośmioro kandydatów, wśród których jest startujący jako kandydat niezależny obecny prezydent Igor Dodon oraz jego główna konkurentka Maia Sandu, reprezentująca prawicę i popierająca przystąpienie kraju do Unii Europejskiej.

Pozostali kandydaci to Renato Usatyj - kandydat Naszej Partii i burmistrz Bielc - Violeta Ivanov z partii Sor. W wyborach walczą też wieloletni mer Kiszyniowa Dorin Chirtoacă, lider Platformy "DA" Andrei Năstase, Tudor Deliu z Partii Liberalno-Demokratycznej (PLDM) i kandydat Partii Jedności Narodowej Octavian Ţîcu.

Na terenie kraju utworzono 2143 lokali wyborczych. Poza granicami Mołdawii - 139. Jak poinformowano, chęć głosowania za granicą zgłosiło ok. 60 tys. osób - z tego najwięcej we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Rosji. Ogółem, jak podaje CKW, uprawnionych do głosowania jest ok. 3,27 mln. osób.

Według CKW na godz.11 czasu mołdawskiego za granicą zagłosowało 18,5 tys. osób, a w wielu komisjach poza granicami kraju, by zagłosować, obywatele stoją w długich kolejkach.

W całym kraju ze względu na epidemię koronawirusa, w czasie głosowania stosowane są specjalne środki bezpieczeństwa, takie jak obowiązek dezynfekcji rąk, używania masek, własnych długopisów, itp.

Osoby, które mają symptomy infekcji Covid-19 będą mogły głosować po godz. 15 w odosobnieniu bez kontaktowania się z innymi ludźmi. Wydane im zostaną maski i rękawiczki - zapowiadała CKW.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę do godz. 21 (godz. 20 w Polsce). Wstępne wyniki wyborów powinny być ogłoszone ok. północy.

Przed wyborami eksperci prognozowali, że w czasie głosowania może powtórzyć się stosowany już przez władze w przeszłości proceder zorganizowanego dowozu posiadających paszporty mołdawskie mieszkańców separatystycznego Naddniestrza, którzy tradycyjnie popierają kandydatów prorosyjskich.

Jak poinformowały mołdawskie media, w tym portal Newsmaker.md, w graniczącej z Naddniestrzem wsi Warnica zgromadzili się w niedzielę ludzie, którzy sprawdzają, czy wyborcy nie są masowo przywożeni na głosowanie. Jak tłumaczyli, chodzi o bezpieczeństwo sanitarne, związane z epidemią koronawirusa.

Cytowany przez rosyjską agencję TASS przedstawiciel władz mołdawskiej policji, powiedział, że "sytuacja w Warnicy jest napięta, a policja próbuje zapobiec blokowaniu dróg z Naddniestrza i prowadzi dialog z mitingującymi".

Justyna Prus