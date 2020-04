Mołdawia: Ombudsman: 32 zakażonych koronawirusem w szpitalu psychiatrycznym

Liczba zakażonych koronawirusem w Mołdawii wzrosła do 1438 - oświadczyła w sobotę minister zdrowia tego kraju Viorica Dumbraveanu. Wśród zainfekowanych jest ponad 30 pacjentów i pracowników szpitala psychiatrycznego w Kiszyniowie - przekazał mołdawski ombudsman Mihail Cotorobai.

Minister zdrowia podkreśliła podczas sobotniego briefingu, że stan 153 zakażonych określany jest jako ciężki. Dotychczas w kraju zmarło 29 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 75 zainfekowanych.

Pięć ofiar śmiertelnych to osoby, które zmarły na terenie separatystycznego Naddniestrza, gdzie ogółem potwierdzono 93 przypadki infekcji.

463 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w stołecznym Kiszyniowie.

Ombudsman Mihail Cotorobai powiedział w sobotę dziennikarzom, że wśród zakażonych jest 21 pacjentów i 11 członków personelu medycznego szpitala psychiatrycznego w stolicy. Jego wypowiedź przytacza agencja Interfax-Ukraina. Jak podkreślił, o ognisku zachorowań w szpitalu dowiedział się od lekarzy. Zwrócił się następnie do ministerstwa zdrowia z prośbą o informacje w tej sprawie. Wyjaśnił, że pacjenci - po wykryciu obecności koronawirusa - nie byli przewożeni do innej placówki medycznej, a przechodzą leczenie w tym samym szpitalu psychiatrycznym. Resort zdrowia poinformował, że 124 osoby, które miały kontakt z zainfekowanymi, poddano kwarantannie.

Ok. 30 proc. zakażonych koronawirusem w Mołdawii (390 osób) to pracownicy medyczni - pisze portal NewsMaker. Władze przyznały zasiłek 29 chorym lekarzom, zaznaczając, że wszyscy pozostali pracownicy służby zdrowia, nie mają do niego prawa, bo nie zakazili się w pracy.

Natalia Dziurdzińska