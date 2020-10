Mołdawia: Ośmioro kandydatów, w czołówce Dodon i Sandu

W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory prezydenckie. Główni pretendenci do objęcia funkcji prezydenta to opowiadający się za zbliżeniem z Rosją obecny lider kraju Igor Dodon oraz prozachodnia polityk Maia Sandu.

Lokale wyborcze w Mołdawii będą otwarte w godzinach 7-21 (8-22 czasu polskiego).

W wyborach uczestniczy ośmioro kandydatów, wśród których największe szanse na zwycięstwo mają obecny prezydent i nieformalny lider Partii Socjalistów (PRSM) Igor Dodon i była premier, liderka proeuropejskiej partii Działania i Solidarności (PAS) Maia Sandu. Najprawdopodobniej, podobnie jak w poprzednich wyborach w 2016 roku, spotkają się oni w II turze.

W kraju otwarte będą 2143 lokale wyborcze. Poza granicami Mołdawii - 139. Jak poinformowano, chęć głosowania za granicą zgłosiło ok. 60 tys. osób - w tym najwięcej we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Ogółem, jak podaje Centralna Komisja Wyborcza , uprawnionych do głosowania jest ok. 3,27 mln osób.

CKW poinformowała o szeregu środków bezpieczeństwa podjętych w związku z epidemią koronawirusa. We wszystkich lokalach wyborczych będą umieszczone środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej.

W czasie przebywania w lokalach wyborcy zostali zobowiązani do przestrzegania dystansu 1,5 metra i przestrzegania zasad higieny. Powinni też przyjść na głosowanie z własnym długopisem.

Istnieje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania po uprzedniej rejestracji w CKW.

Osoby, które mają symptomy infekcji Covid-19 będą mogły głosować po godz. 15 oddzielnie, bez kontaktowania się z innymi ludźmi. Wydane im zostaną maski i rękawiczki - zapowiada CKW.

Pomimo ograniczeń związanych z Covid-19 do kraju mogą wjeżdżać przedstawiciele mediów i misji obserwacyjnych z zagranicy.

Dodon jest zwolennikiem pogłębiania strategicznego partnerstwa z Rosją i rozwoju relacji z Eurazjatycką Unią Gospodarczą (EUG), chociaż optuje również za współpracą z UE. Opowiada się również m.in. za zwiększeniem roli języka rosyjskiego w Mołdawii.

Najgroźniejszą rywalką Dodona jest reprezentantka prawicy, była premier i liderka prozachodniej PAS, Maia Sandu zwolenniczka reform i optująca za wprowadzeniem Mołdawii do UE. W poprzednich wyborach w 2016 r. Sandu przegrała z Dodonem w drugiej turze wyborów.

Jak wskazuje w przedwyborczej analizie warszawski Ośrodek Studiów Wschodnich "w tegorocznych wyborach najliczniejszą grupę kandydatów stanowią reprezentanci tzw. mołdawskiej prawicy, tj. politycy zorientowani prozachodnio, w tym tzw. unioniści, forsujący zdobywającą popularność w społeczeństwie ideę przyłączenia Mołdawii do Rumunii. Prócz Sandu prawicę reprezentują także m.in.: wieloletni burmistrz Kiszyniowa Dorin Chirtoaca, lider Platformy "DA" Andrei Nastase czy kandydat Partii Liberalno-Demokratycznej (PLDM) Tudor Deliu".

Na prorosyjskiej lewicy oprócz Dodona działają Renato Usatii (wspierany przez Naszą Partię) oraz Violeta Ivanov z Partii Sor.

W 2016 r. w Mołdawii przywrócono powszechne głosowanie w wyborach prezydenckich - wcześniej przez kilka kadencji prezydenta wybierał parlament.

Eksperci wskazują, że w czasie głosowania może powtórzyć się stosowany już przez władze w przeszłości proceder zorganizowanego dowozu posiadających paszporty mołdawskie mieszkańców separatystycznego Naddniestrza, którzy tradycyjnie popierają kandydatów prorosyjskich.

Wybory będą obserwować misje zagraniczne, w tym z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE , Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i WNP.

Justyna Prus