Mołdawia pewnie zmierza do Europy. Pomaga jej w tym wojna

Mołdawia i Ukraina to kraje, które niedawno otrzymały status państw kandydatów do członkostwa w UE. Chociaż proces ten jest długi i skomplikowany, Dumitru Alaiba, wicepremier i minister rozwoju gospodarczego i cyfryzacji Mołdawii, wierzy w szybką integrację.

Mołdawia stara się przeprowadzać reformy i zmiany legislacyjne w ekspresowym tempie, aby przyspieszyć proces akcesji do UE.

Jednymi z priorytetów obecnego rządu są cyfryzacja administracji i ułatwienia dla przedsiębiorców oraz reforma rynku pracy, mające napędzić rozwój gospodarczy.

- W ciągu najbliższych 10 lat musimy rosnąć rocznie średnio o 7-10 proc. PKB. Dlatego wdrażamy bardzo ambitne reformy, które muszą napędzić ten wzrost - podkreśla Dumitru Alaiba, wicepremier i minister rozwoju gospodarczego i cyfryzacji Mołdawii.

Czy sądzi pan, że fakt, iż Rosja jest skoncentrowana na działaniach wojennych prowadzonych na Ukrainie, pomaga Mołdawii, osłabiając ryzyko potencjalnego ataku?

- Wojna w Ukrainie pozostaje zagrożeniem dla Mołdawii, ale Ukraina walcząc, broni również Mołdawii i całej Europy. Bez wysiłku ukraińskiego ryzyko konfliktu byłoby znacznie wyższe. Ukraina jest tarczą bezpieczeństwa dla Mołdawii i całej Europy.

Wszystko, co dzieje się w Ukrainie, to jednak wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa i niemożliwe, żeby Mołdawia nie odczuwała reperkusji z tego powodu. Po pierwsze: czujemy skutki ekonomiczne i społeczne tej wojny.

Z drugiej strony chcę podkreślić, że instytucje państwa mają sytuację pod kontrolą i podjęliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa. Zainwestowaliśmy w naszą infrastrukturę i zdolności obronne; rozwijamy je dalej, by móc stawić czoła takiemu kryzysowi, ponieważ atak Rosji na Ukrainę to lekcja, z której powinniśmy wyciągnąć naukę.

Europa to dla Mołdawii naturalny kierunek, a teraz okazja na członkostwo w Unii jest lepsza niż kiedykolwiek

Staramy się podejmować działania wzmacniające nasze bezpieczeństwo, żeby uspokoić społeczeństwo i sprawić, by Mołdawia notowała wzrost gospodarczy. To obecnie nasz priorytet, gdyż gwarancją bezpieczeństwa kraju są m.in. silna gospodarka i inwestycje.

A czy uważa pan, że ta wojna przyspieszy akcesję Mołdawii i Ukrainy do UE?

- Wojna przyspieszyła pewne procesy i zmieniła cały polityczny pejzaż na kontynencie, co stworzyło możliwość akcesji. Zarówno większość obywateli Ukrainy, jak i Mołdawii chce wejścia do Unii. Nasz kraj jest proeuropejski mniej więcej od 20 lat. Dla Mołdawii Europa to naturalny kierunek.

Wojna przyspieszyła pewne procesy, ale to nie znaczy, że jest łatwiej. Wykonaliśmy dużo ciężkiej pracy - po to, by spełnić wymagania potrzebne do akcesji, sukcesywnie podejmowaliśmy działania, które przybliżały nas do integracji z modelem europejskim. Wojna przyspieszyła proces i dziś mamy status państwa kandydata. Prawdopodobnie uzyskalibyśmy go w 2024 roku, gdyby jej nie było.

Proces integracji trwa jednak dość długo, towarzyszą mu żmudne negocjacje i procedury. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że to co najmniej około 10 lat. Czy mołdawski rząd nie obawia się, że entuzjazm społeczeństwa wobec Unii opadnie - ze względu na tak długi okres oczekiwania?

- Sądzę, że nie powinniśmy patrzeć na integrację tylko przez pryzmat stałego członkostwa. Istnieje wiele przykładów krajów, które chcąc szybszej integracji, dostały taką możliwość. Negocjacje akcesyjne Polski nie trwały 10 lat (rozpoczęły się 30 marca 1998 r., 1 maja 2004 r. Polska została członkiem UE - przyp. redakcji). W przypadku Mołdawii duża część naszej legislacji już jest zgodna z wymogami Unii i cały czas ją dostosowujemy. W przypadku Polski, która ma komunistyczną przeszłość, wszystko musiało zostać zmienione i łącznie zajęło to mniej niż 10 lat.

Mołdawia ma nadzieję na szybką integrację, bo wykonała ciężką pracę na drodze do akcesji

Mamy również przykład Chorwacji, która rozpoczęła negocjacje w 2007 roku i w 2013 już była członkiem UE. Także istnieją wzory ukazujące, że jeśli kraje wiedzą, jak ciężko pracować - ponieważ proces integracji to dużo pracy - i dowodzą woli reform, otrzymują za to nagrodę w postaci zamknięcia wszystkich rozdziałów negocjacyjnych i członkostwa.

Uważam zatem, że nie powinniśmy patrzeć na państwa, w przypadku których proces integracji trwał dłużej.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że istnieją również pewne obiektywne przeszkody, które mogą przedłużać ten proces. Wiele unijnych krajów jest nieco rozczarowanych postawą Bułgarii, w której notowany jest bardzo wysoki poziom korupcji czy Węgier i Polski - mam tu na myśli spór o wymiar sprawiedliwości. Z tego względu "stare" kraje unijne mogą być nieco oporne, żeby szybko przyjmować do swojego grona nowych członków.

- Myślę, że jesteśmy w stanie podołać takim problemom jak korupcja czy dostosować swój wymiar sprawiedliwości do unijnych wymagań, zwłaszcza że w Mołdawii widać duże społeczne poparcie dla reform. Jeśli Unia Europejska nie będzie zadowolona z naszych osiągnięć, to nadal będziemy pracować nad rozwiązaniem problematycznych kwestii.

A czy Mołdawia będzie w stanie sobie z tym poradzić, skoro eksperci alarmowali, że mołdawska administracja zmaga się z brakiem odpowiedniej liczby wystarczająco wykwalifikowanych ludzi, którzy mogliby odpowiadać za reformy?

- Jesteśmy w stanie to zrobić i sądzę, że już pokazaliśmy, iż dajemy radę działać znacznie szybciej, niż oczekiwano. Obecnie przeprowadzamy bardzo skomplikowane reformy, które w innych krajach trwałyby lata, a u nas trwają miesiące. Oczywiście liczy się nie tylko tempo, ale i jakość, tak, by dostarczyć rozwiązania wymagane w procesie akcesyjnym.

Udowodniliśmy niejednokrotnie, że jesteśmy w stanie reformy przeprowadzać i szybko, i dobrze, a jeśli potrzebujemy specyficznych umiejętności, zawsze istnieje możliwość identyfikacji osób, które je posiadają - czy to wśród obywateli mieszkających w Mołdawii, czy wśród naszej diaspory.

Mołdawianie wracają z zagranicy, żeby przeprowadzać reformy w swoim kraju

Mamy bardzo zdeterminowanych i zaangażowanych ludzi, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowego momentu, w którym jesteśmy i że musimy teraz dostarczyć rezultaty. W moim zespole mam fachowców, którzy opuścili Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju albo spędzili pół życia za granicą, ale też takie osoby, które niedawno otrzymały zagraniczne dyplomy, zaczęły karierę za granicą, a jednak wróciły do Mołdawii i postanowiły do niego dołączyć. Ten trend dotyczy całej administracji. Ludzie rozumieją, że musimy wspólnie wykonać wysiłek na rzecz akcesji.

Motywuje ich patriotyzm?

- Tak, ale również poczucie, że wreszcie trzeba wprowadzić Mołdawię na właściwą ścieżkę, ponieważ straciliśmy 30 lat na wahaniach (mowa tu o prorosyjskich wpływach politycznych w kraju, spowalniających proces integracji z UE - przyp. redakcji), gdzie chcielibyśmy być. Musimy dokonać ostatecznego wyboru, bronić go i się go trzymać. Dlatego potrzebny jest wysiłek całego społeczeństwa.

A czy uważa pan, że Unia wystarczająco wspiera wasz kraj w procesie integracji?

- Tak, wsparcie, które otrzymujemy od naszych partnerów, jest niespotykane. W tych bardzo niepewnych czasach pozostaje ono kluczowe dla stabilności kraju, ponieważ dotyczy naszego budżetu, energetyki, inwestycji w infrastrukturę i wielu innych pól.

A jaki jest pana pomysł na rozwiązanie problemów gospodarczych, z którymi obecnie mierzy się Mołdawia? Przypomnę tylko, że w zeszłym roku wasza gospodarka skurczyła się o około 6 proc., co oczywiście ma związek z wojną w Ukrainie.

- Tak, ale z kolei 2021 r. był bardzo dobry: nasza gospodarka urosła o 14 proc.; podobnie znakomicie zapowiadał się rok 2022, kiedy w pierwszych dwóch miesiącach zanotowaliśmy wzrost.

Po raz pierwszy w historii Mołdawia ma proeuropejski parlament, rządy jednej proeuropejskiej partii i proeuropejską prezydent. Rząd podjął się reform antykorupcyjnych i nie kontrolują go oligarchowie z tylnego siedzenia. To oczywiście bardzo dobrze działa na gospodarkę i zaczęła ona na to reagować, ale atak Rosji na Ukrainę załamał tę tendencję. W tym roku jednak spodziewamy się ponownego odbicia. Niektóre prognozy mówią, że PKB wzrośnie od 3 do 5 proc.

Aby Mołdawia przestała być państwem biednym, jej PKB musi rosnąć średnio o 7-10 proc. w ciągu następnych 10 lat

Robimy wszystko, co możemy, żeby gospodarka się podniosła i by przygotować kraj na wzrost w następnych latach, ponieważ ten na poziomie ok. 3 proc. jest za niski. Jeśli nadal taki będzie, nie przestaniemy być jednym z najbiedniejszych krajów Europy. W ciągu najbliższych 10 lat musimy rosnąć rocznie średnio o 7-10 proc. PKB. Dlatego wdrażamy bardzo ambitne reformy, które muszą napędzić ten wzrost.

Każdego tygodnia staramy się walczyć z biurokracją, dajemy więcej przestrzeni przedsiębiorcom, walczymy z korupcją, cyfryzujemy wszystkie procesy, żeby zredukować formalności... Jesteśmy regionalnym liderem, jeśli chodzi o proces cyfryzacji. 42 proc. wszystkich usług publicznych w Mołdawii jest scyfryzowanych - to bardzo dużo - a w przyszłym roku ma to być 75 proc.! Bardzo szybko przyjmujemy nową legislację, która jest potrzebna dla postępu kluczowych sektorów gospodarki.

W ciągu pół roku od objęcia przeze mnie urzędu zmieniliśmy legislację - tak, by była korzystna dla przedsiębiorców z naciskiem na start-upy. Jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, które nie obejmują podatkami zysków, jeśli nie są dystrybuowane w formie dywidendy; mamy także zerowy podatek od korporacji. Za chwilę wprowadzimy prawo pozwalające podejmować stałe zatrudnienie obywatelom krajów Unii czy USA bez żadnych przeszkód. Chcemy całkowicie otworzyć nasz rynek pracy - żeby rosnąć.

Dumitru Alaiba był gościem konferencji „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” (20 lipca 2023 roku w Warszawie).