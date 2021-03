Mołdawia pierwszym krajem w Europie, który dostał szczepionki przeciw Covid-19 w ramach Covax

Mołdawia jest pierwszym krajem w Europie, który otrzymał szczepionki przeciwko Covid-19 w ramach programu Covax – poinformowała w piątek mołdawska prezydent Maia Sandu. Pierwsza partia - 14 400 szczepionek - dotarła do Kiszyniowa w czwartek.

Sandu podziękowała na Twitterze Niemcom, a także innym państwom UE, WHO i UNICEF.

Szczepienia przeciwko Covid-19 ruszyły w Mołdawii 2 marca; otrzymało je już 3849 osób, w tym 1245 w ciągu minionej doby. Pierwszym etapem szczepień objęci są pracownicy służby ochrony zdrowia - przypomina portal Newsmaker.md.

Według planu ogłoszonego przez rząd, szczepienia będą się odbywać w trzech etapach, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy zaszczepieni zostaną pracownicy służby zdrowia i służb socjalnych, w sumie ok. 70 tys. osób.

Kolejny etap, który ma trwać cztery miesiące, obejmie osoby powyżej 60. roku życia oraz cierpiących na schorzenia chroniczne, nauczycieli i pracowników policji, wojskowych, personelu więzień. W sumie w grupie tej jest ok. 733 tys. osób.

Trzeci etap będzie skierowany do pozostałych grup ludności i będzie trwać dopóty, dopóki w kraju nie ukształtuje się zbiorowa odporność na wirusa. Szczepionki mają być dobrowolne i bezpłatne.

Jak dotąd, oprócz preparatów przekazanych przez Covax, Mołdawia otrzymała od Rumunii 20 tys. dawek preparatu AstraZeneca. W sumie kraj ten ma przekazać Kiszyniowowi dziesięć razy więcej szczepionek.

Covax to wspierana przez WHO globalna inicjatywa, zrzeszająca rządy i wytwórców farmaceutycznych. Jej celem jest zagwarantowanie szczepionek dla krajów rozwijających się i wyrównanie szans dostępu do tych preparatów.

Według danych z czwartku w Mołdawii koronawirusem zakaziło się już 191 197 osób, na Covid-19 zmarło 4049. W czwartek odnotowano rekordową liczbę nowych infekcji - 1800, podał portal Newsmaker.

Justyna Prus