Mołdawia: Ponad 75-tysięczny wiec poparcia dla integracji kraju z Unią Europejską

Ponad 75 tysięcy Mołdawian w niedzielę w Kiszyniowie poparło starania rządu o wstąpienie do Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wysiłków Kremla zmierzających do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Mołdawii, informuje agencja Reutera.

Prezydent Maia Sandu, przemawiając do zgromadzonych oskarżyła Rosję o prowadzenie wojny z Ukrainą i dążenie do sabotowania integracji europejskiej jej kraju poprzez podsycanie antyrządowych protestów i propagandę. "Mołdawia nie chce być szantażowana przez Kreml" - powiedziała Sandu. "Nie chcemy już być na peryferiach Europy" - stwierdziła, obiecując, że Mołdawia zostanie członkiem UE do 2030 roku.

Uczestnicząca w wiecu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała zgromadzonym, że Europa powita Mołdawię "z otwartymi ramionami i otwartymi sercami".

Demonstranci wezwali przywódców politycznych Mołdawii do zmiany konstytucji, aby umieścić w niej wyraźny zapis o europejskim wyborze ich kraju.