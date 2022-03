Mołdawia: Premier: nie dostrzegamy zagrożenia ze strony wojsk Naddniestrza

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę mołdawskie służby nie zaobserwowały wzrostu zagrożenia ze strony wojsk stacjonujących w prorosyjskim Naddniestrzu, ogłosiła w poniedziałek premier Mołdawii Natalia Gavrilita.

Podczas konferencji prasowej w Kiszyniowie transmitowanej przez telewizję TV8 premier wyjaśniła, że władze separatystycznego regionu, które w piątek wezwały ONZ i OBWE do uznania niepodległości Naddniestrza kierują podobne apele co pewien czas. Przypomniała, że po raz pierwszy pojawiły się one w 1990 r., kiedy prorosyjski region ogłosił secesję od Mołdawii.

"To samo zrobiły one w 2014 r., kiedy Mołdawia zawarła umowę stowarzyszeniową z UE", przypomniała Gavrilita, dodając, że piątkowe żądanie uznania niepodległości Naddniestrza pojawiło się nazajutrz po podpisaniu przez władze w Kiszyniowie mołdawskiej kandydatury do UE.

W niedzielę MON Mołdawii zdementował informację podawaną przez niektóre media, że ostrzał rakietowy lotniska w ukraińskiej Winnicy został przeprowadzony z Naddniestrza. Z kolei przywódca tego samozwańczego regionu Wadim Krasnosielski nazwał wiadomość fake newsem.

Marcin Zatyka