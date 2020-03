Mołdawia: Prezydent do mołdawskich emigrantów: zostańcie tam, gdzie jesteście

Prezydent Mołdawii Igor Dodon zaapelował w środę do mołdawskich emigrantów, by w związku z koronawirusem nie wracali do kraju. W środę potwierdzono czwarty przypadek zakażenia w tym państwie. Zainfekowana osoba to młody mężczyzna.

Wszyscy zakażeni byli wcześniej we Włoszech. Według oficjalnych danych, na które powołuje się Interfax-Ukraina, w tym kraju mieszka i pracuje ponad 200 tys. Mołdawian. Wielu z nich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa chce wrócić do kraju - podkreśla agencja.

Portal Newsmaker poinformował, że od czwartku do końca marca między Mołdawią i Włochami zawieszona będzie komunikacja lotnicza.

"Szanowni obywatele, czekamy na was w domu, ale rekomendujemy, byście zostali tam, gdzie jesteście. Nie próbujcie masowo wracać do domu. W strefach tranzytowych możecie trafić na kwarantannę na kilka tygodni. Zostańcie tam, gdzie mieszkacie, gdzie macie pomoc medyczną, w innym wypadku nie zdołamy wam pomóc" - powiedział prezydent.

Pod obserwacją w związku z Covid-19 w Mołdawii znajduje się 30 osób, w tym dzieci. Ponad 3 tys. ludzi objęto domową kwarantanną.

Dodon poinformował też, że rząd w Kiszyniowie może wprowadzić kary za szerzenie fake newsów i sianie paniki w związku z koronawirusem.

Natalia Dziurdzińska