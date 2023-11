Mołdawia: Prezydent Maia Sandu wzywa do głosowania w wyborach samorządowych za „europejskie jutro”

Naszą misją jest, by Unia Europejska przyszła do naszego domu – mówiła prezydent Mołdawii Maia Sandu, wzywając rodaków do głosowania na siły proeuropejskie w niedzielnych wyborach samorządowych.

"Naszym zadaniem jest niedopuszczenie, by nasze domy trafiły w ręce złodziei i kłamców" - powiedziała Sandu w piątkowym wystąpieniu, ostrzegając przed siłami prokremlowskimi, które "dokładają wszelkich starań, aby zablokować europejską drogę Mołdawii.

W niedzielę w tym niewielkim, 2,5-milionowym kraju, położonym między Ukrainą i Rumunią odbędą się wybory samorządowe.

Prozachodnie władze z Sandu na czele alarmują, że Rosja podjęła "bezprecedensowe działania hybrydowe", mające na celu wciągnięcie kraju w swoją strefę wpływów i zdestabilizowanie go, między innymi przez zmasowaną ingerencję w kampanię elektoralną. Według mołdawskiego wywiadu Moskwa miała przeznaczyć ponad 50 mln euro na działania hybrydowe, w tym przez wspieranie przychylnych sobie sił politycznych i nielegalne finansowanie ich, a także przez bezpośrednie kupowanie głosów wyborców.

W piątek, na dwa dni przed wyborami, Komisja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podjęła decyzję o wycofaniu z udziału w wyborach kandydatów partii Szansa, powiązanych z prorosyjskim oligarchą i byłym politykiem, wspieranym przez Rosję. Uzasadniono ją m.in. masowym "korumpowaniem wyborców".

Sandu mówiła o "partiach opłacanych przez Kreml udających partie proeuropejskie", które nielegalnie kupując głosy "będą próbowały podporządkować Mołdawię zagranicznym interesom".

W piątkowym przemówieniu Sandu podkreślała, że ważny jest każdy głos w nadchodzących wyborach samorządowych.

"Dzisiaj Mołdawia robi duże kroki na ścieżce integracji europejskiej i dzięki waszemu głosowi, drodzy obywatele, mamy szansę zostać członkami UE. W poprzednich wyborach liczył się każdy głos (…). Równie wielka jest siła naszego głosu 5 listopada w wyborach samorządowych. (…) Do nas należy wybór tych, którzy kochają swój dom i naród" - powiedziała prezydent Mołdawii.

Sandu jako prezydent stoi na czele Mołdawii od 2020 r., a proprezydencka partia Działania i Solidarności rządzi od 2021 r. W ubiegłym roku Mołdawia uzyskała status państwa kandydującego do UE, a w grudniu br. Rada Europejska ma zdecydować o tym, czy rozpoczną się negocjacje akcesyjne.

just/wr/