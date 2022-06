Mołdawia: Prezydent: rekomendacja Komisji Europejskiej to silny sygnał wsparcia dla Mołdawii

Rekomendacja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej to silny sygnał wsparcia dla Mołdawii i jej obywateli - napisała w piątek na Twitterze prezydent Mołdawii Maia Sandu.

"Zobowiązujemy się do ciężkiej pracy i liczymy na wsparcie Komisji Europejskiej" - przekazała mołdawska prezydent. Dodała, że decyzja KE została wydana przy założeniu, że Mołdawia podejmie dodatkowe wysiłki, by przyspieszyć już rozpoczęte reformy.

KE zaleciła w piątek, aby Ukraina i Mołdawia otrzymały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej, nie zaleciła tego jednak w stosunku do Gruzji, która musi najpierw spełnić określone warunki.

Rekomendacja to będzie podstawą do dyskusji na przyszłotygodniowym szczycie UE (23-24 czerwca). Ostateczną decyzję o przyznaniu państwu statusu kandydata do UE muszą jednomyślnie podjąć przywódcy krajów Wspólnoty.