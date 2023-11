Mołdawia: Prezydent Sandu apeluje do rządów UE o poparcie dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Kiszyniowa

Prezydent Mołdawii Maia Sandu zaapelowała w sobotę do rządów UE o poparcie dla otwarcia negocjacji akcesyjnych Kiszyniowa. Na forum United4Moldova, które zgromadziło m.in. parlamentarzystów i dyplomatów z krajów UE, Sandu przekonywała, że "wybór europejski jest jedynym rozwiązaniem" dla jej kraju.

"Mołdawia wybiera, Unia Europejska wybiera, ale Rosja dyktuje. My, Mołdawianie, dokonaliśmy wyboru - wybraliśmy drogę europejską. Wkrótce państwa UE również staną przed wyborem - zaakceptowania nas jako potencjalnych członków rodziny europejskiej" - mówiła Sandu w parlamencie w Kiszyniowie podczas spotkania United4Moldova z udziałem deputowanych i dyplomatów z krajów UE.

Mołdawia w ubiegłym roku uzyskała status kraju kandydującego do UE. W grudniu br. Rada Europejska podejmie decyzję o tym, czy ruszą negocjacje akcesyjne.

"Wybieramy wolność i wzywamy wszystkie rządy Unii Europejskiej do wsparcia naszego wyboru i rozpoczęcia negocjacji z Republiką Mołdawii, do wsparcia naszej walki o prawdziwą niezależność i naszych dążeń do stania się częścią Unii Europejskiej" - mówiła Sandu.

"Stawka jest bardzo wysoka dla Republiki Mołdawii i dla Europy, a wybór jest oczywisty. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w otaczającym nas regionie, aby przekonać się, że decyzja co do kierunku rozwoju naszego kraju jest tylko jedna. Na Ukrainie nasi sąsiedzi walczą z rosyjską inwazją (…) Tutaj, w Mołdawii, toczymy wojnę hybrydową" - oznajmiła Sandu.

"Mamy wiele do zaoferowania Unii Europejskiej, tak jak UE ma wiele do zaoferowania Mołdawii. Ta droga nie będzie łatwa, rozumiemy to, rozumiemy, że wyzwań będzie wiele. Chcemy jednak stawić czoła tym wyzwaniom. Będziemy ciężko pracować, aby zostać członkami UE, to jest nasz wybór" - podkreśliła.

"Bądźcie z Mołdawią, bądźcie z nami, gdy walczymy o demokrację i wolność. Nasz wybór jest jasn" - zaapelowała liderka Mołdawii. Zapewniała, że "nowy etap rozszerzenia EU to inwestycja w kolektywną współpracę i bezpieczeństwo".

Sandu mówiła, że Mołdawia jest celem ataków hybrydowych Rosji - od prób zorganizowania masowych zamieszek i obalenia rządu po finansowanie grób przestępczych i przekupywanie wyborców w niedzielnych wyborach samorządowych.

W spotkaniu w mołdawskim parlamencie wzięło udział kilkudziesięciu parlamentarzystów z krajów UE oraz ambasadorowie.

Jak informuje mołdawski portal Deschide.md, uczestnicy spotkania przez aklamację przyjęli rezolucję, popierającą eurointegrację Mołdawii.