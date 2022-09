Mołdawia: Prezydent Sandu: istnieje duże ryzyko naruszenia naszej neutralności

Prezydent Mołdawii Maia Sandu powiedziała w środę w wypowiedzi telewizyjnej, że na tle toczącej się wojny na Ukrainie istnieje duże ryzyko naruszenia neutralności Mołdawii i jej kraj powinien być w stanie się bronić.

"Republika Mołdawii napisała w swojej konstytucji, że jest krajem neutralnym, więc nie może to oznaczać przystąpienia do bloku wojskowego. Neutralność działa tak długo, jak inni ją szanują" - oświadczyła mołdawska prezydent.

"Jeśli inne kraje nie respektują naszej neutralności i mogą nas zaatakować, to musimy być gotowi do obrony. Począwszy od wojny Rosji z Ukrainą, zdajemy sobie sprawę, że ryzyko nieprzestrzegania naszej neutralności jest bardzo duże" - dodała.

Je zdaniem obecnie w Naddniestrzu nie ma ryzyka zorganizowania tam przez Rosję pseudoreferendów, podobnie jak na Ukrainie. "Ale jest oczywiste, że to, co Rosja robi dzisiaj na Ukrainie, jest pogwałceniem prawa międzynarodowego i to może dotyczyć też innych krajów" - powiedziała.

Wcześniej doradca prezydenta Mołdawii ds. obrony narodowej i bezpieczeństwa Dorin Rechan powiedział, że Mołdawia nie może już polegać wyłącznie na swoim neutralnym statusie i musi zwiększyć swoją obronną siłę militarną.

Mołdawia, jeden z najbiedniejszych krajów w Europie, przeznaczyła w tym roku na obronę nieco ponad 1 miliard lei - czyli 0,45 proc. PKB. W tym roku Kiszyniów wystąpił o członkostwo w Unii Europejskiej i zdecydowanie potępił inwazję Rosji na Ukrainę.